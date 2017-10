Die Weltelite des Darts trifft sich bei zwei hochklassigen Sportevents auf ProSieben und ProSieben MAXX. Beide Sender zeigen exklusiv die „World Series of Darts – German Masters 2017“ am Freitag, 20., und am Samstag, 21. Oktober 2017, live aus der „Castello-Arena“ in Düsseldorf. Nicht weniger als acht Top-Spieler der PDC treten gegen acht deutsche Spieler an.