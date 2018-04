Erstmals wird ein Masters-Turnier der PDC World Series an einem einzigen Tag gespielt

Mit den German Darts Masters 2018 wird erstmals ein Masters-Turnier in der Geschichte der PDC World Series an einem Tag ausgetragen. 16 Spieler, darunter die Topstars des Sports sowie die besten deutschen Darts-Spieler, treten in der VELTINS-Arena gegeneinander an. Einlass ist bereits ab 13.00 Uhr, Beginn um 15.00 Uhr. Zum Auftakt erleben die Zuschauer eine spannende Qualifikation, bevor die Viertel- und Halbfinals über den Einzug in das große Finale entscheiden, das gegen Mitternacht als absoluter Höhepunkt beginnt. Bekannte Musik-Acts werden während der längsten jemals zu spielenden Darts-Session für zusätzliche Stimmung sorgen. Auch der 60m lange Walk-In für die Spieler mitten durch das Stadion ist rekordverdächtig. Besonders Peter Wright dürfte sich darüber freuen, zelebriert er doch seinen Einlauf stets ausgiebig und ausgefallen zur Freude der Fans.

ProSieben überträgt am späten Abend die Halbfinals sowie das Finale live. Zuvor zeigt ProSieben MAXX das Viertelfinale in der Primetime live.

Die Zuschauer können sich zudem auf zahlreiche musikalische Highlights zwischen den Spielrunden freuen, so dass die VELTINS-Arena über einen Zeitraum von über neun Stunden zur größten Darts-Musikarena der Welt avanciert.Über 8.000 Tickets wurden innerhalb von 48 Stunden nach Vorverkaufsstart für den größten Darts-Event der Welt verkauft. Für den Innenraum der VELTINS-Arena, der über 7.000 Sitzplätze fasst, werden die Eintrittskarten entsprechend knapp. Unter www.eventim.de/german-darts-masters sind Online-Tickets ab 31,90 Euro erhältlich.

Darts-Star Peter Wright: „Kann es kaum erwarten, auf Schalke meinen Titel zu verteidigen“

2017 gewann Darts-Star Peter Wright die German Darts Masters. Der für seine ausgefallenen Outfits und auffälligen Frisuren bekannte Schotte ist durch sein extravagantes Auftreten besonders bei den deutschen Fans beliebt. Der WM-Finalist von 2014 freut sich bereits auf den Mega-Event vor deutschem Publikum. „Ich kann es kaum erwarten, auf Schalke meinen Titel zu verteidigen! Vor so vielen Menschen zu spielen, wird angsteinflößend und erzeugt Gänsehaut am ganzen Körper zugleich. Ich habe fantastische Fans in Deutschland, die immer hinter mir stehen. Ich hoffe, euch alle am 25. Mai dort zu sehen, das wird großartig“, so Peter Wright am Rande der Promi-Darts-WM in Düsseldorf.

Und auch sein Finalgegner von 2014, Hollands Superstar und Weltmeister Michael von Gerwen, schwärmte dort bereits vom Event auf Schalke: „Das wird großartig. In dieser riesigen Arena zu spielen, ist einfach fantastisch. Ich bin dabei!“

Sämtliche Übertragungen sind auch im Livestream auf prosiebenmaxx.de, prosieben.de, ran.de, ProSieben MAXX-APP, ProSieben-APP und über die ran-App zu sehen. Weitere Informationen zu den German Darts Masters auf Schalke 2018 unter: www.veltins-arena.de