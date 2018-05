Den Lieblings-Seriencharakter einmal als Kind erleben? – In "Young Sheldon" ist der Traum vieler Fans wahr geworden und wir konnten den drolligen Supernerd aus TBBT Sheldon Cooper als Highschool-Schüler kennenlernen.

Ein Leben zwischen Gottesdiensten und NASA-Besuchen

Mit seinen neun Jahren weiß Sheldon ganz genau, was er will und wie er seine Mitmenschen, einschließlich seiner Familie, mit einem süßen Lächeln und fundierten Argumenten überzeugen kann!

Sei es ein Ausflug zur NASA, eine Diskussion mit dem örtlichen Pfarrer oder das Vorhersagen von Football-Ergebnissen durch mathematische Berechnungen: Sheldons Abenteuer sorgen jede Folge für eine Menge Spaß und machen uns gespannt, wie es in der zwölften Folge wohl weitergeht.

Das erwartet euch in der letzten Folge vor der Sommerpause

Wir kennen Sheldon in "The Big Bang Theory" vor allen Dingen als eines – einen echten Computer-Nerd! Bisher musste er in "Young Sheldon" jedoch ohne das Internet auskommen. Doch in der vorerst finalen Folge hat Sheldon nur noch Augen für das viereckige Wundergerät, das gerade erst auf den Markt kommt!

Sheldon geht in die Ferien

Wie es nach dem Mid-Season-Finale weitergeht, erfahrt ihr natürlich als erstes hier. Bis dahin könnt ihr die Folgen 1 bis 12 bis zu 30 Tage nach TV-Ausstrahlung in voller Länge auf Prosieben.de kostenlos streamen!