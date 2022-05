"Zervakis & Opdenhövel. Live." ist das wöchentliche Journal auf ProSieben.

Die Sendung wird präsentiert von Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel.

In dieser Woche u.a. mit diesen Themen: Interview mit Finanzminister Christian Lindner, Zeitbombe Lithium-Akkus und die Superrecogniserin.

Hier gibt es die aktuelle Liste der Gästinnen und Gäste.

ZOL Aktuell: Christian Lindner im Interview

Der deutsche Bundesminister für Finanzen steht bei #ZOL am Mittwoch Rede und Antwort. Via Schalte wird Christian Lindner mit Matthias Opdenhövel über die aktuelle Lage sprechen. Kommt jetzt das Ölembargo gegen Russland? Welche Auswirkungen hat das auf die deutsche Wirtschaft? Was sind die nächsten Schritte der Bundesregierung?

Gefahrenquelle Lithium-Ionen-Akkus

In Smartphones, Tablets, Bluetooth-Lautsprechern und zahlreichen anderen Geräten haben wir sie alle vielfach im Haus: Lithium-Ionen-Akkus. Die praktischen Energiespeicher lassen uns Technik bequem ohne Netzkabel nutzen.

Doch von den Akkus gehen auch Gefahren aus: Die "Battery Packs" enthalten reaktive Materialien, die heiß werden, sich entzünden und sogar explodieren können. #ZOL zeigt, wie groß das Risiko wirklich ist und was schlimmstenfalls passieren kann. Außerdem erhalten Verbraucher:innen Tipps, wie sich Schäden vermeiden lassen.

Diese Frau vergisst kein Gesicht

Es gibt Menschen, die können sich Gesichter besonders gut merken und erkennen Personen auch nach einem kurzen Eindruck jederzeit immer wieder. "Zervakis & Opdenhövel. Live." stellt eine solche "Superrecogniserin" (zu deutsch: Super-Erkennerin) vor.

Anschließend macht Matthias Opdenhövel selbst den Test: Ist er ein Superrecogniser?

Im Clip: "Gesichter erkennen ist mein Job" – die Super-Recogniserin

Weitere Themen der Sendung

Beim "Mystery Interview" weiß Linda Zervakis vorab nicht, welcher Gesprächspartner oder welche Gesprächspartnerin auf sie wartet. "ZOL kurz gecheckt" befasst sich diesmal mit dem Thema Wasserstoffautos.

Kurzfristige Themenänderungen sind möglich und werden zeitnah bekanntgegeben.