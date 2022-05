Trailer zur Sendung: Bastian Schweinsteiger zu Gast bei "Zervakis & Opdenhövel. Live."

Themen, die bewegen, über die gesprochen werden und die direkt eine Auswirkung auf den Alltag haben: Jeden Mittwochabend spricht das ProSieben-Journal "Zervakis & Opdenhövel. Live." über relevante Meldungen, Nachrichten und Geschichten.

Weniger Spenden, mehr Bedürftige

Erst die Coronapandemie, dann der Ukraine-Krieg, jetzt die Inflation: Die Nachfrage bei den Tafeln ist in den letzten Monaten extrem gestiegen. Dazu kommt auch, dass immer weniger Lebensmittel- und Geldspenden bei den meist ehrenamtlichen Institutionen eingehen.

Moderator Jörg Pilawa unterstützt schon lange die Tafel Deutschland und will live im Studio bei "Zervakis & Opdenhövel. Live." auf die sehr schwierige und herausfordernde Lage der gemeinnützigen Organisation aufmerksam machen: "Während die Tafel aktuell fast doppelt so viele Essen an Bedürftige ausgibt wie sonst, ist die Spendenbereitschaft generell zurückgegangen. Die Leute merken: 'Ich brauche mein Geld.'"

Vom Fußballweltmeister zur Romanfigur

Der eine war einer der erfolgreichsten deutschen Fußballer, der andere ist einer der erfolgreichsten Schweizer Schriftsteller: Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel begrüßen WM-Held Bastian Schweinsteiger und Schriftsteller Martin Suter am Mittwochabend im Studio und sprechen mit beiden über das neue Buch des Autors, in dem der Fußballer die Hauptrolle spielt.

Preppen gegen die Angst

Corona, Krieg in der Ukraine, Energie-Engpässe: Immer mehr Menschen in Deutschland bereiten sich für mögliche zukünftige Krisen vor und lagern genügend Wasser, Gaskocher, Taschenlampen, Batterien und Konservendosen im Haus ein. Sie preppen. Das ProSieben-Journal begleitet einen Prepper, der für den Ernstfall vorbereitet ist, und geht der Frage nach: Ist das Hamstern oder eine gerechtfertigte Reaktion auf die Angst der Bevölkerung?

Kurzfristige Themenänderungen sind möglich und werden zeitnah bekannt gegeben.