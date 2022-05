Heidi Klum im Interview bei "Zervakis & Opdenhövel. Live.": Das sind die Themen der Sendung

Trailer zur Sendung: Heidi Klum stellt sich den Kritikern bei "Zervakis & Opdenhövel. Live."

Geschmack nur durch Geruch?

Bunte Plastikflaschen, in denen normales Leitungswasser wie durch Zauberhand zum Geschmackserlebnis werden soll? Das versprechen die Macher der trendigen Air-up-Flaschen, die ein duftbasiertes Trinksystem entwickelt haben. Mithilfe verschiedener sogenannter Pods werden Aromen freigesetzt, die durch die Nase aufgenommen werden und so den Sinnesorganen vorgaukeln, Wasser mit Geschmack zu trinken.

#ZOL fragt nach: Wie funktioniert das? Und ist es wirklich so gesund und nachhaltig wie die Gründer versprechen?

Heidi Klum bei #ZOL

Heidi Klum wird am Mittwochabend bei "Zervakis & Opdenhövel. Live." ein Interview geben. Einen Tag vor dem Finale von "Germany's Next Topmodel" 2022 spricht die Model-Chefin mit Linda und Matthias.

Es geht um Millionen von Dollar: Der Fall Johnny Depp versus Amber Heard

Kaum ein Gerichtsprozess hat in letzter Zeit für so viel Aufsehen gesorgt wie der Rechtsstreit zwischen Schauspieler Johnny Depp und Schauspielerin Amber Heard. Depp verklagt seine Ex-Partnerin auf 50 Millionen Dollar wegen eines Beitrags in der "Washington Post", in dem Amber behauptete, Opfer von häuslicher Gewalt geworden zu sein.

Zu Gast im ProSieben-Journal ist dazu Ilka Peermöller, Leiterin des Hauptstadtbüros von "Die Bunte". Sie kennt die Auswirkungen dieses prominenten Prozesses, der durch alle Medien geht, und weiß, was dieser öffentliche Streit für die Karrieren der beiden Schauspieler:innen bedeutet.

Die Gefahr von toxischen Beziehungen

Elias Altuntas ist studierter Psychologe und Diversity-Experte. Er kennt die Merkmale toxischer Beziehungen und weiß, wie schnell Menschen in eine Partnerschaft zwischen liebevollen Höhenflügen und tiefen emotionalen Abstürzen rutschen können. Im Studio erläutert er, wie man solche Beziehungen erkennt und warum es meist sehr lange dauert, bis man sich trennt.

Kurzfristige Themenänderungen sind möglich und werden zeitnah bekanntgegeben.