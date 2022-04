Warum steigen die Spritpreise weiterhin an? Und wie depressiv ist Deutschland? Über diese und weitere Themen spricht "Zervakis & Opdenhövel. Live." am Mittwochabend. Außerdem wird Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in der Sendung zu Waffenlieferungen an die Ukraine, steigenden Energiepreisen und Konjunkturprognosen sprechen.