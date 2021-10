Gil Ofarim wurde am 13. August 1982 unter dem bürgerlichen Namen Gil Doron Reichstadt geboren.

Der Sohn des israelischen Sängers Abi Ofarim steht bereits seit Ende der 1990er-Jahre selbst als Musiker auf der Bühne – zunächst nur unter dem Namen Gil, später mit den Bands Acht. und Zoo Army oder einfach als Gil Ofarim.

Zu seinen größten Hits gehören die Songs "Round 'n' Round (It Goes)", "Never Giving Up Now" und "Talk To You". Inzwischen ist der einstige Teeniestar allerdings von der Popmusik zum Alternative Rock gewechselt, spielte 2003 sogar als Support von Jon Bon Jovi im Münchner Olympiastadion.

Gil Ofarim: Multitalent aus einer Künstlerfamilie

Sein schauspielerisches Talent konnte der Münchner schon des Öfteren unter Beweis stellen. So war Gil in verschiedenen Film- und Serienproduktionen als Darsteller zu sehen und mehrfach als Synchronsprecher zu hören.

Außerdem trat der heute 39-Jährige in zahlreichen TV-Shows auf, unter anderem bei "Schlag den Star", dem "Free European Song Contest" und als der Grashüpfer in Staffel 1 von "The Masked Singer".

Gil Ofarim bei "Zervakis & Opdenhövel. Live."

Am 11. Oktober 2021 begrüßen Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel Gil Ofarim live im #ZOL-Studio. Nach den jüngsten Ereignissen wird der Musiker in der Sendung über seine bisherigen Erfahrungen mit Antisemitismus und Diskriminierung sprechen.

