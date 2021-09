In der zweiten Ausgabe von “ Zervakis und Opdenhövel. Live“ ist der Bundesminister für Gesundheit, Jens Spahn, zu Gast und spricht mit den gleichnamigen Moderator:innen über das Thema Pflegenotstand in Deutschland.

“Pflegerinnen und Pfleger verdienen unseren Respekt, unser Dankeschön, aber vor allem bessere Arbeitsbedingungen“, sagt Jens Spahn am 1. April 2021 in der Bundespressekonferenz und kündigt zügige Gespräche mit den Pflegeverbänden an. Einen Tag nach der siebenstündigen Prime-Time-Doku #NichtSelbstverständlich, in der ProSieben die Pflegerin Meike Ista eine komplette Schicht lang begleitet.

Hintergrund zu #nichtSelbetverständlich

Am 30. März 2021erspielten sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei „Joko und Klaas gegen ProSieben“ 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Verfügung auf ProSieben. Zum ersten Mal in der Geschichte von #JKLive bitten die beiden ihren Arbeitgeber um Unterstützung –und so wird aus 15 Minuten diesiebenstündige Dokumentation einer Pflegeschicht#NichtSelbstverständlich.

“Zervakis & Opdenhövel. Live.“ fragt nach

Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel stellen die konkrete Frage: Was ist seitdem passiert? Der Gesundheitsminister ist live zu Gast im Studio und stellt sich der Diskussion mit der Pflegerin aus der Doku Meike Ista.

Das ist “Zervakis & Opdenhövel. Live.“

So vielfältig wie das Leben. Das neue ProSieben-Journal „Zervakis & Opdenhövel. Live.“ beschäftigt sich jede Woche zwei Stunden live mit aktuellen, relevanten, bewegenden, informativen und unterhaltsamen Themen. Dabei stehen immer Menschen mit ihren Geschichten im Mittelpunkt.

#ZOL trifft und begleitet Menschen

Im ProSieben-Journal dokumentieren und erklären die Moderator:innen Sachverhalte in kurzen und ausführlichen Beiträgen. Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel sprechen mit Betroffenen, Verantwortlichen, Expert:innen und Prominenten im neuen Studio. Die setzen sich in #ZOL mit den Fragen und Meinungen der Zuschauer:innen auseinander, die über die ProSieben-App live mitmachen, mitvoten und mitkommentieren können.

