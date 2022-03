Wie funktioniert eigentlich das Metaverse?

Metaverse: Was bringt die Technik-Zukunft?

Hannah, Simon und Steffi arbeiten alle bei der gleichen Werbeagentur in Hürth, allerdings auf unterschiedlichen Etagen. Sie könnten sich natürlich auch im ganz realen Konferenzraum treffen, aber das ist ja schon ein bisschen 2020. Denn wenn man Cyber-Visionären wie dem Facebook-Gründer Mark Zuckerberg glaubt, sieht die Realität schon in naher Zukunft ziemlich alt aus: Trendsetter treffen sich dann im Metaverse.

Also setzen die drei Kolleg:innen die VR-Brille auf und schon kann das Meeting losgehen. Hannah und Simon freuen sich: Auch in der virtuellen Realität kann man sich – fast wie in echt – High Fives geben. Steffi hingegen hadert mit der Technik, sie fliegt ungewollt immer wieder aus dem Meeting. "War interessant", sagt sie trotzdem. Aber leider nicht sehr ergiebig.

"Zervakis & Opdenhövel. Live." fragt: Was kann das Metaverse?

"Das Metaverse eröffnet virtuelle Welten", davon ist Technologie-Investor Frank Thelen trotzdem überzeugt. Aber was ist das eigentlich, dieses Metaversum? Man kann es sich so vorstellen wie eine digitale Welt, in der man mit seinem digitalen Abbild herumspazieren, einkaufen, arbeiten und andere Menschen treffen kann. Ein Livestream, den man sich nicht nur anschaut, sondern in den man sich selbst hineinbewegt dank VR-Brille. Während der Körper in der Realität bleibt, begibt sich der Geist also in eine andere Dimension. "Das echte Leben wird schon bald kaum mehr von Videospielen zu unterscheiden sein", prophezeit Digitalexperte Teo Pham.

Shoppen, arbeiten, in ferne Welten eintauchen: All das wird laut Mark Zuckerberg schon bald für jedermann im Metaversum möglich sein. Dass dort durchaus Werte entstehen werden, glaubt auch Thelen. Denn der allzu menschliche Drang zum Konsum macht auch vor virtuellen Dingen nicht halt. 4,3 Millionen Dollar wurden bereits für ein virtuelles Grundstück gezahlt – der aktuell größte Immobilien-Deal im Metaverse.

Frank Thelen bei #ZOL: Zweifel am Business-Faktor von Web 3.0

Die gesetzlichen Grundlagen für diese nicht realen Besitztümer sind allerdings noch längst nicht fixiert und damit sind die vermeintlichen Digital-Schnäppchen aktuell eher etwas für Spekulanten. "Sehr unsicher", urteilt Frank Thelen, "da muss man sehr genau aufpassen, was man tut." Deshalb halte er sich noch mit Investitionen im Metaversum zurück.

Und hat uns nicht die Zeit der Coronapandemie hungrig gemacht auf ganz reale Erfahrungen wie Konzerte oder Reisen? Erlebnisse, bei denen man nicht nur sehen und hören, sondern auch riechen, schmecken, fühlen kann? Thelen kann diese Sehnsucht total nachvollziehen, "ich persönlich freue mich, dass ich meine Teams jetzt wieder in persona treffen kann."

Metaversum: Schöne neue Spielewelt

Klar, die technischen Möglichkeiten sind groß. Und jeder, der die Gelegenheit hat, sollte mal eine VR-Brille aufsetzen und damit ein bisschen herumspielen, findet Thelen. Doch viel mehr als ein Spiel sei das Metaverse derzeit nicht. Aber immerhin: ein Spiel mit den Möglichkeiten von morgen.

