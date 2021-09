Bewegende, informative und unterhaltsame Geschichten sind der Mittelpunkt von " Zervakis & Opdenhövel. Live.". Auch in der dritten Sendung schauten die beiden Moderator:innen bei ihren Themen genau hin, fragten nach und diskutierten.

Video: Das war die komplette Sendung vom 20. September 2021

Folge verpasst? Kein Problem. Melde dich jetzt an und schaue kostenfrei deine Lieblingssendung.

Britney Spears und der Vormundschaftsstreit

Weltstar Britney Spears ist in aller Munde. Unter dem Hashtag #FreeBritney häufen sich die Posts und Kommentare in den sozialen Netzwerken. Der Grund: Seit 2008 ist ihr Vater der gesetzliche Vormund. Das möchte Britney aufheben lassen. Ende September ist der nächste Gerichtstermin, in dem der Vormundschaftsstreit weitergeht. Durch ein Exklusiv-Interview mit einem engen Freund von Britney Spears erhalten wir einen Einblick in die Gefühlswelt von Britney Spears.

Hier gibt es die Chronologie der Ereignisse: Britney Spears im Vormundschaftsstreit: Was geschah wann?

Long Covid

Der Ex-"Lindenstraße"-Schauspieler Christian Kahrmann ist live zu Gast im Studio und erzählt vonseiner Coronaerkrankung und seinen körperlichen sowie psychischen Nachwehen. Während er mit schweren Coronasymptomen im Krankenhaus lag, starb sein Vater an Corona und kurz darauf seine Mutter an Krebs. Mit Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel teilt Christian Kahrmann seine Erlebnisse und Gedanken.

Mehr Infos zur Geschichte von Christian Kahrmann findest du hier.

Nachhaltigkeit im Test

Familie Müller aus Rheinland-Pfalz hat einen festen Plan: Sie wollen einen Planeten hinterlassen, auf dem auch noch ihre Enkelkinder gut leben können. Nach der verheerenden Hochwasser-Katastrophe vor drei Monaten ist das Thema Klimawandel noch mehr in den Fokus des Familienlebens gerutscht. Deshalb stellen sich die Müllers einem vierwöchigen Experiment: Schaffen sie es, zusammen mit ihren fünf Kindern ein so richtig gutes, gesundes vor allem nachhaltiges Leben zu führen, um der Umwelt zu helfen? Und was kostet das eigentlich?

Der Ozean ist in Gefahr

Die Meeresschutz-Organisation Sea Shepherd kämpft gegen illegale Fischerei, Treibgut und Vermüllung des Ozeans. Mit dabei ist Florian Stadler. Er berichtet bei "Zervakis & Opdenhövel. Live." von der Baltic Sea Campaign 2021 und seiner Mission, die Meere zu retten.

Superstar Ed Sheeran im Interview

Der rothaarige Sänger mit der Gitarre in der Hand ist weltberühmt und heute bei #ZOL. Linda Zervakis hat ihn getroffen und ihm viele Fragen gestellt. Der Musiker verrät unter anderem, als was er sich manchmal auf der Straße verkleidet und welche Fans er besonders liebt.

Alle Infos zum Interview mit Ed Sheeran erfährst du hier.

Barrierefreier Info-Abend

Zusätzlich zu Live-Untertiteln (Teletext S. 149) bietet ProSieben für "Zervakis & Opdenhövel. Live." einen Online-Stream mit Gebärdensprache an. Mehr Infos dazu unter ProSieben.de/barrierefrei.

"Zervakis & Opdenhövel. Live." – immer montags um 20:15 Uhr live auf ProSieben.