"Zervakis & Opdenhövel. Live.": Das sind die Themen heute Abend

Der Trailer zur kommenden Sendung: Hype um Südkoreas Kultur & Ausmisten extrem

Brauche ich das noch oder kann das weg? Ein Alltagsproblem, das jede:r kennt. Und früher oder später ist das eigene Zuhause voll. Im großen Live-Experiment wird der gesamte Haushalt der sechsköpfigen Familie Wawrzinek ausgeräumt und anschließend in einer Halle ausgebreitet. Zusammen mit Linda Zervakis, Matthias Opdenhövel und Ordnungscoach Anika Schwertfeger begutachten die Familienmitglieder ihre jahrelange Sammlung und bringen live in der Sendung Ordnung in ihren Hausrat.

Modeindustrie im Wandel

70-jährige Models? Models mit Kleidergröße 48? Models mit auffälligen Pigmentstörungen? Vor einigen Jahren undenkbar! Das Journal begleitet fünf Models, die für Diversität stehen, bei ihrer Arbeit in einer Branche, die jahrzehntelang bestimmte Maße und Körperformen zum Ideal erklärte. #ZOL möchte herausfinden, ob wirklich eine ganze Industrie toleranter wird oder ob sich Marken und Designer vor allem gerne ein solches Image geben und sich deshalb mit Diversity-Kampagnen schmücken.

Zu Gast im Studio: Gina Rühl. Bei einem Motorradunfall hat die 22-Jährige vor zwei Jahren ihren linken Arm verloren. Heute modelt sie und teilt ihr Leben als selbsternannte "einarmige Prinzessin" auf Instagram. Nun ist sie in der Top-20-Auswahl um den Titel "Miss Germany".

Preview: Diversity in der Modewelt

Ausverkauf des Sports?

Zwei der größten Sportereignisse der Welt finden dieses Jahr in autokratisch regierten Staaten statt: Katar hat sich die Fußball-WM ins Land geholt, China ist aktuell Gastgeber der Olympischen Winterspiele. Aber was bedeutet es für den Sport und seine Fans, wenn Geld und Korruption regieren und Menschenrechte missachtet werden? Zusammen mit Carli Underberg (Sportjournalist und stellvertretender "BILD"-Chefredakteur für den Bereich Sport) und Martin Schmitt (ehemaliger deutscher Skispringer und TV-Experte) diskutiert Moderatorin Linda Zervakis über politische Entscheidungen im Sport und deren Auswirkungen.

Die Erfindungsschmiede Südkorea

Ob die Serie "Squid Game", die Bands BTS und Blackpink oder die Unterhaltungsshow "Masked Singer" – die heißen Trends kommen derzeit aus Südkorea. Die ganze Welt schaut auf den ostasiatischen Staat und fragt sich, warum alles aus der Unterhaltungsindustrie dieses kleinen Landes weltweit so erfolgreich ist.

Preview: Wieso geht die südkoreanische Kultur durch die Decke?

Montagsspaziergänge gegen die Coronapolitik

In immer mehr deutschen Städten kommt es zu sogenannten Corona-Spaziergängen, bei denen das Gewaltpotenzial deutlich ansteigt – sowohl gegen Journalist:innen als auch gegen die Polizei. In der Münchner Innenstadt stehen am vergangenen Mittwoch 800 Einsatzkräfte 1.500 Demonstranten gegenüber. Die Presse ist für viele nur noch die "Lügenpresse". #ZOL spricht mit Demonstrant:innen und dem Truppenführer einer Spezialeinheit der bayerischen Polizei, der eine erschreckende Bilanz zieht.

Kurzfristige Themenänderungen sind möglich und werden zeitnah bekanntgegeben.