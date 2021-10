Am kommenden Montag bietet das ProSieben-Journal wieder eine große Bandbreite an relevanten Themen. Das große Sozialexperiment zu Alltagsdiskriminierung, finanzielle Vorsorge für Frauen und der Hype um den Trendsport American Football – das sind die Themen von "Zervakis & Opdenhövel. Live." am 11. Oktober 2021.