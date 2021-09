Als erster internationaler Promi ist James Blunt am Montagabend in der Auftaktfolge von " Zervakis & Opdenhövel. Live." zu Gast. Der Brite, der Teile seiner Kindheit in Deutschland verbrachte, ist seit seinem Durchbruch mit dem Song "You're Beautiful" im Jahr 2005 ein weltweit gefragter Musiker.

James Blunt live im Studio

James Blunt lebt mit seiner Frau Sofia Wellesley und den gemeinsamen Kindern auf Ibiza. Im Sommer dieses Jahres erkrankte der Sänger und Songschreiber an Covid-19.

Bei "Zervakis & Opdenhövel. Live." spricht James Blunt nun über seine Erfahrungen mit der Krankheit und darüber, was die Pandemie für einen Weltstar bedeutet. Doch auch seine beiden Leidenschaften, gute Musik und gutes Bier, werden Themen im Gespräch mit Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel sein.

Neues Journal: "Zervakis & Opdenhövel. Live."

Das neue ProSieben-Journal "Zervakis & Opdenhövel. Live." läuft immer montags, 20:15 Uhr. Die zweistündige Live-Sendung ist so vielfältig wie das Leben. So präsentieren die Gastgeberin und der Gastgeber aktuelle, bewegende und unterhaltsame Themen, relevante Informationen und fundierte Meinungen. Im Mittelpunkt stehen dabei stets die Menschen.

Weitere Informationen zu "Zervakis & Opdenhövel. Live." und zu den Moderator:innen.

Im Clip: Themen, die die Welt bewegen - Ab 13.09. live auf ProSieben