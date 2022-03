Die Welt zeigt Russland die rote Karte: Kurz nach dem Ende der Olympischen Winterspiele werden jede Menge russische Sportler:innen kalt gestellt. Der Rodel-Weltverband FIL beispielsweise schließt Athlet:innen aus Russland vorerst von allen internationalen Wettbewerben aus, der Volleyball-Weltverband hat Russland die diesjährige Weltmeisterschaft der Männer entzogen. Die Eishockey-WM im Mai muss ohne russische Beteiligung auskommen und auch die Equipe aus Russland kann erst einmal ihre Pferde wieder absatteln.

Auch wenn das natürlich für jeden betroffenen Sportler und jede Sportlerin eine mittlere Katastrophe ist: Angesichts der vielen Sanktionen der westlichen Welt im Bereich von Wirtschaft und Finanzwelt erscheinen solche Schritte zunächst wie Petitessen. Wieso sollte sich ein Präsident, der gerade einen Angriffskrieg führt, wirklich davon beeindrucken lassen, dass der Taekwando-Weltverband ihm den schwarzen Ehrengürtel wieder entzogen hat?

"Zervakis & Opdenhövel. Live.": Selbst der Fußball bezieht Stellung gegen Russland

Schmerzhafter sind da schon die Sanktionen im Bereich der Welt des Fußballs: Sankt Petersburg ist nicht mehr Austragungsort des diesjährigen Champions League-Finalspiels. Bei der Europa League wurden alle russischen Teams von weiteren Spielen ausgeschlossen. An der Fußball-Weltmeisterschaft im November 2022 wird die russische Nationalelf nicht teilnehmen. Und: Die UEFA beendet – ebenso wie der FC Schalke 04 – die Partnerschaft mit dem russischen Großsponsor Gazprom.

Fußball ist mehr als "nur" Sport – es ist ein Millionengeschäft, auch in Russland. Der Oligarch Roman Abramovich beispielsweise hatte sich 2003 für rund 140 Millionen Pfund den britischen Fußballverein FC Chelsea gekauft. Jetzt hat der Russe bekanntgegeben, den Premier League-Club verkaufen zu wollen. Mit dem Geld wolle er eine Stiftung gründen zugunsten der Opfer des Krieges in der Ukraine. Das könnte Putin tatsächlich ärgern.

Olympisches Komitee: Auf Kuschelkurs mit Putin

Sportjournalist Philipp Köster, Chefredakteur des Branchenmagazins "11 Freunde", zeigt sich bei #ZOL erfreut von der Entschlussfreudigkeit gerade der Fußball-Funktionäre: "Ich hätte eigentlich erwartet, dass der Sport hasenfüßiger reagiert, insbesondere der Fußball." Schließlich habe sich die Branche – auch hier wieder besonders der Fußball – bislang von russischen Unternehmen "prächtig finanzieren lassen". Doch nun habe selbst der Sport verstanden, dass es eine Art "moralisches Geländer" geben müsse, um glaubwürdig zu bleiben für die Fans.

Dass sich nun auch Fußball-Stars wie Robert Lewandowski offen äußern und gegen Russland Stellung beziehen, hält Philipp Köster für ein wichtiges Zeichen. "Ich hätte mir von mancher deutschen Mannschaft auch diese Courage gewünscht." Es sei enorm wichtig, dass es eine kritische Öffentlichkeit gibt, die sagt: "So nicht, Herr Putin!".

An den nun beginnenden Paralympics in China hingegen werden russische Athletinnen und Athleten teilnehmen. Die "traurige Rolle rückwärts" des IOC sei hier leider wenig überraschend, urteilt Köster. IOC-Präsident Thomas Bach habe ja schon immer gerne mit den Machthabern autokratischer Staaten "gekuschelt und gekungelt".

Den Menschen in der Ukraine helfen – so geht's

Sanktionen aussprechen können nur die großen Player dieser Welt. Wenn du Menschen in der Ukraine ganz direkt helfen und damit ein Zeichen gegen den russischen Angriffskrieg setzen willst: Hier erfährst du, wie du Betroffenen in der Ukraine am besten helfen kannst.

Welche Themen werden Linda und Matthias in der nächsten Folge am 9. März aufgreifen? Das siehst du am kommenden Mittwoch bei "Zervakis & Opdenhövel. Live." um 21:25 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.