"Zervakis & Opdenhövel. Live." ist das wöchentliche ProSieben-Journal am Mittwochabend nach "TV total".

Moderiert wird die Sendung von Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel.

In dieser Woche sind diese Themen geplant: Erste Hilfe, Web 3.0 und Neustart durch Corona.

"Zervakis & Opdenhövel. Live." ist unterwegs im Web 3.0

#ZOL wagt einen Blick in die nicht allzu ferne Technikzukunft: Wie sehen die Sozialen Medien von morgen aus? Wie werden sich das Internet und dessen Nutzung weiterentwickeln? Und was hat es mit dem Metaverse auf sich? Treffen wir uns künftig alle in der virtuellen Realität?

Nach dem Beitrag zum Thema begrüßen Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel den Unternehmer und Tech-Investor Frank Thelen via Live-Schalte zum Expertentalk über Chancen und Risiken der neuen Technik.

#ZOL-Experiment: Können Sie Erste Hilfe?

Beim Erste-Hilfe-Experiment von "Zervakis & Opdenhövel. Live." müssen die Proband:innen zeigen, wie es um ihr Wissen über lebensrettende Sofortmaßnahmen bestellt ist. Wer weiß sich und anderen in unterschiedlichen Notfallsituationen zu helfen?

Die Medizinerin Carola Holzner, bekannt als Doc Caro, kommentiert das Experiment. Im ZOL-Studio erklärt die Ärztin, worauf Ersthelfer:innen achten sollten, und gibt Erste-Hilfe-Tipps für die Zuschauer:innen.

Veränderung durch die Pandemie

Die Coronavirus-Pandemie hat viele Menschen vor große Herausforderungen gestellt. Einige von ihnen haben das zum Anlass genommen, um ihr Leben radikal zu verändern und völlig neue Wege zu beschreiten.

Ob Umzug, Jobwechsel oder andere Neuerungen, "Zervakis & Opdenhövel. Live." zeigt Personen, die sich in der Pandemie neu erfunden haben.

#ZOL ab 21:25 Uhr

Auch in dieser Woche startet "Zervakis & Opdenhövel. Live." wieder direkt im Anschluss an "TV total" – um 21:25 Uhr auf ProSieben und im Livestream.

Kurzfristige Themenänderungen sind möglich und werden zeitnah bekanntgegeben.