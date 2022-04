"Zervakis & Opdenhövel. Live." ist das wöchentliche Journal auf ProSieben.

Die Sendung mit Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel läuft am Mittwoch nach "TV total".

In dieser Woche sind u.a. diese Themen geplant: Was hören unsere Smartphones? Und: Das emotionale Schönheitsexperiment.

Das sind zwei der Themen, die bei "Zervakis & Opdenhövel. Live." am 6. April 2022 zu sehen sein werden:

Schönheitsexperiment bei "Zervakis & Opdenhövel. Live."

Im Clip: Preview – Das emotionale Schönheitsexperiment

Wie steht es um unser Selbstbild? Das eigene Aussehen objektiv einzuschätzen, fällt vielen Menschen nicht gerade leicht. Beim Schönheitsexperiment müssen Probandinnen genau das versuchen und sich selbst beschreiben.

Welche Probleme und Erkenntnisse aus der Selbstbeschreibung entstehen und welchen Einfluss Social Media auf unsere Bewertung von Äußerlichkeiten hat, zeigt der #ZOL-Beitrag am Mittwoch.

#ZOL fragt: Werden wir vom Handy abgehört?

Im Clip: Preview – Werden unsere Handys wirklich abgehört?

Gerade eben hat man noch über ein Thema gesprochen, schon zeigt das Handy Werbung an, die perfekt dazu passt. Ist das nur ein seltsamer Zufall oder steckt mehr dahinter? Viele Nutzer:innen sind sich sicher: Das Smartphone hört mit.

"Zervakis & Opdenhövel. Live." geht der Frage nach, was an dieser oft geäußerten Vermutung dran ist. Was nehmen unsere Telefone wirklich wahr? Was wissen die Geräte über uns? Und wo liegen die technischen Grenzen?

Antworten gibt es am Mittwoch ab 21:25 Uhr auf ProSieben.

Das war die #ZOL-Ausgabe der Vorwoche.

Kurzfristige Themenänderungen sind möglich und werden zeitnah bekanntgegeben.