Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel begrüßen auch in ihrer zweiten Sendung "Zervakis und Opdenhövel. Live" besondere Gäste und sprechen mit ihnen über aktuelle, relevante, bewegende, informative und unterhaltsame Themen.

Jens Spahn live zu Gast im Studio

Der Pflegenotstand in Deutschland – ein hitziges Thema. Besonderen Respekt und bessere Arbeitsbedingungen verspricht der Gesundheitsminister in der Bundespressekonferenz im April 2021. Doch was ist seitdem passiert? Jens Spahn stellt sich der Diskussion mit Pflegerin Meike Ista.

Prime-Time-Doku #NichtSelbstverständlich

Meike Ista ist eine von 1,7 Millionen Pfleger:innen in Deutschland. In der siebenstündigen Prime-Time-Doku #nichtSelbstverständlich von Joko und Klaas erlebten die Zuschauer:innen den Arbeitsalltag aus der Perspektive der damals 28-Jährigen mit. Sie bekamen eine Idee davon, wie sich die Arbeit als Pflegekraft in Deutschland anfühlt. Bei #ZOL berichtet Meike Ista von der Not der Pflegenden und was sich seit der Doku für sie verändert hat.

Das TV-Triell

Wenige Tage vor der Bundestagswahl blicken Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel auf das dritte und letzte Triell der Kanzlerkandidat:innen Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz vom Vortag zurück und analysieren die Reaktionen aus Politik, Medien und der Wähler:innen.

Thema: Stalking

Wie lebt man mit dem Feind direkt vor der Haustür? Stalking kann jede:n treffen, keiner ist davor gefeit. Trotz verschärfter Gesetze in Deutschland bleibt eine Strafverfolgung kompliziert. Expert:innen klären live im Studio zu diesem Thema auf.

Der Stoff der Träume

Die Verhüllung des Arc de Triomphe in Paris ist das letzte Werk, das Verhüllungskünstler Christos noch verwirklichen wollte. Sein Team erfüllte ihm den letzten Wunsch. Das ProSieben-Journal verrät, wie viel deutsche Handarbeit hinter diesem Kunstwerk steckt.

Barrierefreier Info-Abend

Zusätzlich zu Live-Untertiteln (Teletext S. 149) bietet ProSieben für "Zervakis & Opdenhövel. Live." einen Online-Stream mit Gebärdensprache an. Mehr Infos dazu unter ProSieben.de/barrierefrei.

