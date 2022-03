Das ProSieben-Journal "Zervakis & Opdenhövel. Live." läuft immer mittwochs ab 21:25 Uhr auf ProSieben und im Livestream.

Moderiert wird #ZOL von den namensgebenden Moderator:innen Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel.

Themen in dieser Woche sind u. a. der Krieg in der Ukraine, die politische Zeitenwende in Deutschland, das Döner-Imperium von Belgin Kaplan und ein 15-jähriger Zauberer in Las Vegas.

Trailer zur heutigen Sendung: Krieg in der Ukraine - Wir sprechen mit den Menschen vor Ort

Das Leiden im Russland-Ukraine-Konflikt

Die Situation in der Ukraine ist prekär: Der russische Präsident Putin hat in der vergangenen Woche vom 23. auf 24. Februar 2022 einen Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet. Nun befinden sich tausende Menschen auf der Flucht.

Viele Menschen in der Ukraine, aber auch in Russland und in der EU gehen gegen Putins Vorgehen auf die Straße, protestieren und zeigen so ihre Solidarität gegenüber den Ukrainer:innen. Wie sie Betroffenen helfen können, erfahren sie hier.

Auf der Friedensdemo in München am vergangenen Sonntag war auch Anna Boger. Sie ist gebürtige Ukrainerin und arbeitet seit einigen Jahren in Deutschland. Ihre Verwandten leben noch in der Ostukraine und konnten bisher nicht fliehen. Im Studio berichtet sie von ihrer Hilflosigkeit und ihrer Verzweiflung, dass sie ihre Verwandten nicht aus dem Kriegsgebiet rausholen kann.

Das Expert:innenpanel bei #ZOL im Studio

Um die aktuelle Lage in der Ukraine besser verstehen und einschätzen zu können, begrüßen Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel mehrere Expert:innen im Studio. Sie liefern Hintergrundinformationen, erläutern das politische Vorgehen von Deutschland und ordnen die viel zitierte Zeitenwende und deren Konsequenzen für Russland ein:

Eva Quadbeck

Ricarda Lang

Marina Weisband

Wolfram Weimer

Niko Karasek

Russische Sportmannschaften im internationalen Sport ausgeschlossen

Harte Sanktionen wegen der russischen Invasion – nicht nur in der Politik und Wirtschaft, sondern auch im internationalen Sport. Immer mehr Sportvereine und Verbände ziehen ihre Konsequenzen und schließen russische Sportler:innen von Wettkämpfen aus. Wie die russische Bevölkerung darauf reagiert und ob diese Maßnahmen zu Druck auf die Regierung Putins führen, zeigt das ProSieben-Journal.

Zu dieser Thematik im Studio: Sportjournalist und Chefredakteur des Fußballmagazins "11 Freunde", Philipp Köster. Er ist der Ansicht: "Den Gazprom-Schriftzug vom Schalke-Trikot zu nehmen, reicht nicht. Das russische Sponsoring muss jetzt beendet werden."

Das Döner-Imperium von Belgin Kaplan

Im Alter von sechs Jahren steht Belgin Kaplan mit ihren Eltern auf dem Wochenmarkt und verkauft Fladenbrot – ein Stück für eine Mark. Heute macht sie 60 Millionen Euro Umsatz im Jahr: mit Döner! Neben ihrem erfolgreichen Großunternehmen setzt sich die Geschäftsfrau auch stark für Frauen, Gleichberechtigung und Menschen mit Migrationshintergrund ein. #ZOL begleitet Belgin Kaplan und erzählt ihre deutsch-türkische Erfolgsgeschichte.

Karneval trotz Krieg: Wie jeck darf man sein?

Karneval? Oder Fasching? Egal wie man die fünfte Jahreszeit nennt, für viele ist es die wichtigste Veranstaltung im Jahr. Vor allem in Köln steppt in diesen Tagen normalerweise der Bär. Doch aufgrund der aktuellen Lage in der Ukraine ist der Rosenmontagszug abgesagt worden. Stattdessen sind tausende Menschen zur Friedensdemo auf die Straßen gegangen.

Karneval trotz Krieg – geht das? Wie lassen sich das ausgelassene Feiern, Tanzen und Trinken in diesen Tagen vertreten? Und was durch den Russland-Ukraine-Konflikt teilweise in den Hintergrund gerutscht ist: Wie gut halten sich die Feiernden an die aktuellen Coronabeschränkungen?

#ZOL aktuell

Tagesaktuelle News in aller Kürze werden in der Rubrik "ZOL Aktuell" aufgegriffen. Kurz und kompakt wird die Rede zur Lage der Nation des US-Präsidenten Joe Biden zum russischen Angriff zusammengefasst. Mit der Sperrung des Luftraums und weiteren Sanktionen positioniert er sich deutlich gegen dem Kreml-Chef und lobte die ukrainischen Truppen.

Berichtet wird außerdem über den Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock bei den Vereinten Nationen. Sie appelliert in der Dringlichkeitssitzung der UN-Vollversammlung an die Weltgemeinschaft, Russlands Vorgehen anzuprangern und verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen.

Zauberhaft: Magic Maxl zeigt seine Tricks

Mit gerade einmal 15 Jahren wurde "Magic Maxl" alias Maximilian Schmalhofer vom Magischen Zirkel von Deutschland zum "Magier des Jahres 2021" gekürt. Auch in den USA hat es der Bayer bereits zu einiger Bekanntheit gebracht und beeindruckte dort das bekannte Zauber- und Komiker-Duo Penn und Teller in ihrer Sendung.

Nun ist Max zu Gast bei #ZOL, um Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel ebenso zu verzaubern.

Kurzfristige Themenänderungen sind möglich und werden zeitnah bekannt gegeben.