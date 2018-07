„We Love: Michael Jackson“! ProSieben feiert am 29. August den 60. Geburtstag des „King of Pop“

Unterföhring, 5. Juli 2018. Exzentrisch, ikonisch, verspielt – bis heute unvergessen. Zum 60. Geburtstag von Musiklegende Michael Jackson machen sich die ProSieben-Moderatoren Jana Julie Kilka und Thore Schölermann auf zu einem Roadtrip durch das Leben des wahrscheinlich größten Popstars aller Zeiten. In der Musiksendung „We Love: Michael Jackson“ (Mittwoch, 29. August 2018, 20:15 Uhr) sprechen sie auf ProSieben mit Zeitzeugen und Wegbegleitern des „King of Pop“. Sie besuchen Stationen, an denen Michael Jackson Musikgeschichte schrieb, z.B. den originalen Schauplatz des Musikvideos zu „Thriller“. Sie erzählen 30 Geschichten über die Poplegende und gehen u.a. der Frage nach: Was wurde aus einem der treuesten Begleiter von Michael Jackson, dem Schimpansen „Bubbles“? Welchen Lebenstraum, für den er beinahe den Comic-Verlag Marvel kaufte, konnte sich Michael Jackson nie erfüllen? Wie verzaubert der Ausnahmekünstler auch heute, knapp zehn Jahre nach seinem Tod, immer noch Fans rund um den Globus?

„We Love: Michael Jackson“ – am Mittwoch, 29. August 2018, um 20:15 Uhr auf ProSieben