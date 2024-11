Die Wasserschutzpolizei Bremen ist bei einer Routine-Kontrolle einem Umweltsünder auf die Spur gekommen: Einem Autotransporter konnte ein schwerwiegender Verstoß gegen die Umwelt nachgewiesen werden - mit teuren Folgen für den Kapitän und den Ersten Nautischen Offizier des Schiffes.

Wie die Polizei Bremen in einer Pressemitteilung berichtet, ging der Wasserschutzpolizei in Bremerhaven ein Umweltsünder ins Netz. Ein Autotransporter hatte gegen die Vorschriften des Ballastwasserübereinkommens verstoßen. Dies führte zu einer saftigen Geldstrafe - am Dienstag (26. November) wurden daher Sicherheitsleistungen eingezogen.

800 Tonnen unbehandeltes Ballastwasser in Nordsee eingeleitet

Wie die Polizei berichtet, soll am 11. November 2024 im deutschen Hoheitsgebiet auf Höhe der Insel Borkum ein unter der Flagge der USA fahrender Autotransporter gegen die Vorschriften des Ballastwasserübereinkommens verstoßen haben. Das Schiff soll rund 800 Tonnen unbehandeltes Ballastwasser in der Nordsee abgelassen haben.

Gegen den verantwortlichen Kapitän und den Ersten Nautischen Offizier des Schiffes wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von insgesamt 52.000 Euro angeordnet, die bereits eingezogen worden sein sollen.

Die Einleitung von sogenanntem Ballastwasser stellt eine besondere ökologische Bedrohung dar und unterliegt strengen internationalen Umweltschutzbestimmungen. Damit soll verhindert werden, dass unbehandeltes Ballastwasser in Gewässern landet, in dem sich invasive Arten, Viren und Bakterien aus unterschiedlichsten Meeresgebieten befinden könnten.