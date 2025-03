Bürgerschaftswahl in Hamburg: SPD laut Hochrechnung klarer Sieger

In Hamburg zeichnet sich die SPD als klarer Sieger der Bürgerschaftswahl ab. Laut Hochrechnung liegt die Partei mit klarem Vorsprung an erster Stelle.

Die SPD von Bürgermeister Peter Tschentscher ist bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg klar stärkste Kraft geworden. Auf Platz zwei kommt nach einer ersten Hochrechnung der ARD die CDU vor den Grünen, die bisher mit der SPD regieren. Die FDP und das BSW, das in Hamburg zum ersten Mal auf Landesebene antrat, scheitern demnach an der Fünf-Prozent-Hürde.

Nach der Hochrechnung fällt die SPD auf 33,7 Prozent (2020: 39,2 Prozent). Die CDU von Spitzenkandidat Dennis Thering kann nach ihrem historischen Tief von vor fünf Jahren (11,2 Prozent) deutlich zulegen und liegt nun bei 19,7 Prozent. Die Grünen mit der Spitzenkandidatin und Zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank kommen auf 17,8 Prozent und verlieren damit stark gegenüber ihrem Rekordergebnis von 2020 (24,2 Prozent).

Die Linke steigert sich auf 11,4 Prozent (2020: 9,1). Die AfD verbessert sich auf 8,2 Prozent (2020: 5,3), ist in Hamburg aber weniger als halb so stark wie zuletzt auf Bundesebene. Die FDP scheitert mit 2,4 Prozent (2020: 4,97) deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde. Das BSW schafft es bei 2,0 Prozent ebenfalls nicht in die Bürgerschaft. Die Partei Volt kann zulegen auf 2,9 Prozent (2020: 1,3 Prozent).

Mehr in Kürze.

