Bundestag LIVE: Schlagabtausch über Taurus-Lieferung an die Ukraine

Die Ukraine wünscht sich von Deutschland seit langem den Marschflugkörper Taurus. Kanzler Scholz hat Bedenken und lehnt dies seit Monaten ab. Kann ihn der Bundestag zum Umdenken bewegen?

Sollte Deutschland den Marschflugkörper Taurus an die Ukraine liefern? Trotz des Vetos von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) startet die FDP im Bundestag nun eine Offensive: Am Freitag (6. Dezember) debattiert das Parlament über einen Taurus-Antrag der Liberalen.

Das Ziel der FDP: Kiew sollen im Abwehrkampf gegen Russlands Angriffskrieg umgehend Taurus-Marschflugkörper zur Verfügung gestellt werden. Der Taurus versetze die von Russland angegriffene Ukraine in die Lage, Angriffe auf militärische Ziele weit hinter den Frontlinien durchzuführen, behauptet die FDP in ihrem Antrag. Scholz ist strikt gegen eine Lieferung, da er befürchtet, Deutschland könne so Kriegspartei werden.

