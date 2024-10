Ex-Gitarrist von Ozzy Osbourne in Las Vegas angeschossen

Während dem Spaziergang mit seinem Hund wurde der ehemalige Gitarrist von Ozzy Osbourne in Las Vegas von Schüssen getroffen. Jake E. Lees Zustand ist jedoch stabil.

Das Wichtigste in Kürze Der ehemalige Gitarrist der Rock-Legende Ozzy Osbourne, Jake E. Lee, ist in Las Vegas von mehreren Schüssen getroffen worden.

Laut einer Sprecherin liege er auf der Intensivstation, sei jedoch bei Bewusstsein und werde sich vollständig erholen.

Lee sei gerade mit seinem Hund unterwegs gewesen, als ihn die Schüsse "völlig zufällig" getroffen hätten.

Musiker Jake E. Lee, der einst als Gitarrist an der Seite der britischen Rock-Ikone Ozzy Osbourne spielte, wurde in der US-Metropole Las Vegas von Schüssen getroffen. Nach Polizeiangaben wurde der 67-Jährige am Dienstagmorgen (Ortszeit) 16 Kilometer südlich des berühmten Las Vegas Strips verletzt. Bislang habe es keine Festnahmen gegeben, die polizeilichen Ermittlungen dauerten jedoch an.

Wie Lees Sprecherin Amanda Cagan gegenüber CNN und der Zeitung "Los Angeles Times" bestätigte, sei der Musiker nach dem Schusswaffeneinsatz in einem Krankenhaus in Las Vegas behandelt worden und liege dort auf der Intensivstation. Allerdings gab Cagan Entwarnung bezüglich seines Gesundheitszustands: Jake. E. Lee sei bei Bewusstsein und werde sich vollständig erholen.

Der Gitarrist sei laut der Sprecherin "völlig zufällig" getroffen worden, als er gerade seinen Hund Gassi geführt habe.

Manager: "Keine wichtigen Organe getroffen"

"Da der Vorfall von der Polizei untersucht wird, werden wir keine weiteren Kommentare abgeben", erklärte Cagan weiter, "Lee und seine Familie schätzen es, dass ihre Privatsphäre in dieser Zeit respektiert wird."

Auch der Manager von Lees Rockband Red Dragon Cartel, Tim Heyne, meldete sich zu dem Angriff zu Wort: "Durch die Gnade Gottes wurden keine wichtigen Organe getroffen, er ist voll ansprechbar und wird sich voraussichtlich vollständig erholen."

Osbourne sagte dem Portal "TMZ.com", er habe Lee seit 37 Jahren nicht mehr gesehen, sei aber schockiert über diesen "weiteren sinnlosen Vorfall von Waffengewalt". Lee spielte nach Angaben von US-Medien in den 1980er Jahren in der Band des britischen Rockmusikers. Später habe er die Band Badlands gegründet und mehrere Soloalben veröffentlicht.