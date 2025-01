Bei einem Flugzeugunglück in der Nähe des Hauptstadtflughafens von Washington ist eine Passagiermaschine in der Luft mit einem US-Militärhelikopter zusammengestoßen. Augenzeugen berichten von einem Feuerball am Himmel.

Das Wichtigste in Kürze In der US-Hauptstadt Washington ist es zu einem Flugzeugunglück gekommen.

Die Luftfahrtbehörde teilte mit, ein Passagierflugzeug sei im Landeanflug mit einem Militär-Helikopter kollidiert.

Ob es Opfer gibt, ist derzeit unklar, 60 Menschen könnten an Bord gewesen sein.

Nahe dem Hauptstadtflughafen von Washington hat sich ein schweres Flugunglück ereignet: Eine Passagiermaschine kollidierte in der Luft mit einem US-Militärhelikopter. Wie die Luftfahrtbehörde FAA mitteilte, handelte es sich um eine Bombardier CRJ700 von American Airlines, die aus dem Bundesstaat Kansas kam.

Nach Angaben eines Mitarbeiters von American Airline waren 60 Passagiere auf den Flug gebucht. "Während wir noch nicht wissen, wie viele Menschen an Bord gestorben sind, wissen wir, dass es Tote gibt", schrieb Senator Ted Cruz im Kurznachrichtendienst X.

Keine Hinweise auf terroristische Ursache

Der beteiligte Helikopter war nach FAA-Angaben ein Sikorsky H-60, ein Modell aus der Familie militärischer Mehrzweckhubschrauber. Eine bekannte Variante dieser Baureihe ist der Black Hawk, der etwa ein Dutzend Passagiere transportieren kann.

Wie viele Menschen sich insgesamt an Bord der beiden Luftfahrzeuge befanden und welches Ausmaß das Unglück genau hat, war zunächst unklar. "Es liegen keine bestätigten Informationen über Opferzahlen vor", teilte die Polizei von Washington auf X mit. Eine großangelegte Rettungsaktion sei im Gange. Nach Angaben des Senders NBC News erklärte das FBI, es gebe keine Hinweise auf eine kriminelle oder terroristische Ursache.

Retter durchsuchen Fluss Potomac

Der Ronald Reagan Washington National Airport wurde nach dem Absturz gesperrt. Wie sowohl die zuständige Feuerwehr als auch der Flughafen mitteilten, ereignete sich der Absturz "in der Nähe des Potomac River". Laut Polizei waren mehrere Behörden an einer Such- und Rettungsaktion im Potomac River beteiligt.

"Alle Starts und Landungen wurden am DCA gestoppt", teilte der Flughafen auf der Plattform X mit. Das Terminal bleibe jedoch vorerst geöffnet, weitere Informationen sollten zeitnah folgen.

In sozialen Netzwerken verbreitete sich ein Video, das einen großen Feuerball zeigt. Ob die Aufnahmen tatsächlich das verunglückte Flugzeug zeigen, konnte zunächst nicht bestätigt werden.

"Möge Gott ihre Seelen segnen": Trump äußert sich zum Flugzeugabsturz

US-Präsident Donald Trump will nach dem Flugzeugunglück über der US-Hauptstadt Washington zeitnah über die weiteren Entwicklungen informieren. Das teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, bei X mit. "Möge Gott ihre Seelen segnen", hieß es in der Stellungnahme weiter. Trump dankte den Rettungskräften darin außerdem für ihre "großartige Arbeit".

Zuvor hatte sich bereits Trumps Stellvertreter J.D. Vance zu Wort gemeldet. "Bitte betet für alle, die heute Abend in die Kollision in der Nähe des Reagan-Flughafens verwickelt waren", schrieb der Vizepräsident bei X. "Wir beobachten die Situation, aber hoffen wir erst einmal das Beste."