Gerlinde Kretschmann findet Bundestags-Grüne "furchtbar"

Schwache Ergebnisse bei den Landtagswahlen, Rücktritt der Partei-Spitze und Kritik aus der Opposition - der Wirbel um die Grünen reißt nicht ab. Jetzt redet auch die Ehefrau von Grünen-Politiker Kretschmann Klartext.

Die Ehefrau des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) hat scharfe Kritik an ihrer eigenen Partei geübt. Die Grünen-Fraktion in Berlin finde sie "furchtbar", zitierte die "Schwäbische" am Donnerstag (10. Oktober) aus Gerlinde Kretschmanns Aufritt bei der Talkrunde "Talk im Bock" in Leuthkirchen.

Ihren Unmut über ihre Parteikolleg:innen in der Hauptstadt tat sie mit klaren Worten kund. "Die machen reine Minderheitenpolitik und reine Katastrophenszenarien", so die "First Lady" Baden-Württembergs. "Wir haben keine Freude an denen." Ganz anders bewerte sie aber die Grünen in Baden-Württemberg - die sei nicht mit der Bühne in Berlin vergleichbar.

Kretschmann hat selbst auch eine politische Laufbahn hinter sich. Die 77-Jährige war als Grünen-Politikerin 15 Jahre lang im Stadtrat von Sigmaringen. Darüber hinaus ist sie auch für ihr ehrenamtliches Engagement bekannt.