Großbritanniens Prinzessin Anne ins Krankenhaus eingeliefert

Prinzessin Anne hatte einen Unfall. Die Schwester von König Charles III habe am Sonntagabend "leichte Verletzungen und eine Gehirnerschütterung" erlitten. Dies gab der Buckingham Palace in einer Mitteilung bekannt.

Die königliche Prinzessin wurde ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie am Sonntag (23. Juni) auf ihrem Anwesen in Gloucestershire leichte Verletzungen und eine Gehirnerschütterung erlitten hatte, teilte der Buckingham Palace am Montag (24. Juni) mit. Genauere Angaben zu dem Unfall machte der Palast nicht.

Schnelle Erholung der Prinzessin erwartet

Prinzessin Anne (73), werde sich nach einem Vorfall auf ihrem Anwesen in Gatcombe Park voraussichtlich vollständig und schnell erholen, heißt es in einer Erklärung.

Sie verbleibe "als Vorsichtsmaßnahme zur Beobachtung" im Southmead Hospital in Bristol.

Die Ursache der Verletzung ist noch nicht bekannt, es wird jedoch davon ausgegangen, dass es sich um einen Reitunfall handelt. Eigentlich sollte die Princess Royal Ende dieser Woche einen Besuch in Kanada antreten.

Königliche Genesungswünsche

"Der König wurde stets auf dem Laufenden gehalten und schließt sich der gesamten königlichen Familie an, indem er der Prinzessin seine herzlichsten Grüße und Glückwünsche für eine baldige Genesung übermittelt", heißt es in der Erklärung weiter.

Beim Unfallort Gatcombe Park handelt es sich um den privaten Landsitz von Prinzessin Anne in Gloucestershire. Er liegt 170 Kilometer westlich von London. Charles' Landsitz Highgrove House ist zehn Kilometer entfernt.

Nächster Schicksalsschlag für das Königshaus

Nachdem die Krebserkrankungen von König Charles selbst und erst vor wenigen Wochen dessen Schwiegertochter Prinzessin Catherine (42) bekannt wurden, handelt es sich bei der Verletzung von Prinzessin Anne um den nächsten gesundheitlichen Schicksalsschlag eines Working Royal für das britische Königshaus.

An der traditionellen Parade "Trooping the Colour" zu Ehren des Geburtstages von König Charles am 15. Juni 2024 hatte Prinzessin Anne noch hoch zu Ross teilgenommen.