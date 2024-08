Gündogan schließt Wechsel zur Türkei nicht aus, aber "nicht diesen Sommer"

Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan will vorerst beim FC Barcelona bleiben. Er freue sich auf die neue Spielzeit bei Barça in Spanien. In der Zukunft könne er sich jedoch einen Transfer in die Türkei vorstellen.

Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan will beim FC Barcelona bleiben. "Es stimmt, dass einige Vereine Interesse an Ilkay gezeigt haben und ihn unter Vertrag nehmen wollen, aber Ilkays Position ist sehr klar: Er wird in Barcelona bleiben", sagte sein Berater und Onkel Ilhan Gündogan nach übereinstimmenden Medienberichten. "Er freut sich auf die neue Spielzeit in Spanien und darauf, Barça zu helfen, die Saisonziele zu erreichen."

Im Video: Nach Traum-Tor - Nagelsmann und Kroos schwärmen von Team-Kapitän İlkay Gündoğan

Türkei interessiert an Gündogan

Der 33-Jährige war zuletzt immer wieder mit verschiedenen Klubs in Verbindung gebracht worden. Zuletzt berichteten spanische Medien, dass der türkische Top-Club Fenerbahçe Istanbul ein Auge auf den Mittelfeldstar der Katalanen geworfen habe. Gündogan sagte, er könne sich in der Zukunft einen Transfer in die Türkei vorstellen: "Es kann eines Tages passieren, aber nicht diesen Sommer."



Gündogan war im vorigen Sommer von Manchester City nach Barcelona gewechselt. Dort hat er einen Vertrag bis 30. Juni 2025 mit Option auf eine weitere Spielzeit. Bei Barça trat im Sommer Ex-Bundestrainer Hansi Flick die Nachfolge von Vereinsikone Xavi als Coach an. In der Nationalmannschaft hatte Flick den früheren Bundesligaprofi zum Kapitän ernannt - diese Entscheidung behielt auch der aktuelle Bundestrainer Julian Nagelsmann, der Flick im September 2023 abgelöst hatte, bei.

