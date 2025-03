Homeoffice wird massiv gekürzt: VW-Konzern holt Mitarbeiter zurück ins Büro

Volkswagen steckt in der Krise. Neuen Schwung für das Unternehmen erhofft sich die Chefetage nun auch von neuen Homeoffice-Regeln.

Das Wichtigste in Kürze Volkswagen will seinen Mitarbeiter:innen ab April offenbar nur noch zwei Homeoffice-Tage pro Woche erlauben.

In einer internen E-Mail betont Markenchef Thomas Schäfer den Wert von persönlichem Austausch und spontanen Gesprächen.

Viele Mitarbeiter:innen wollen allerdings bei der alten Regelung bleiben.

Nach einem Gewinneinbruch von fast 30 Prozent im vergangenen Jahr, hofft Volkswagen 2025 auf bessere Geschäfte. Dafür will die Firmenspitze offenbar auch an ihrer kulanten Homeoffice-Regelung schrauben. Derzeit dürfen VW-Mitarbeiter:innen vier Tage in der Woche von zu Hause arbeiten. Ab April sollen es jedoch nur noch zwei Tage sein, berichtet die "Bild"-Zeitung.

Demnach betont Markenchef Thomas Schäfer, der sich selbst als "Fan von Anwesenheit" bezeichnet, in einer internen E-Mail den Wert von persönlichem Austausch und spontanen Gesprächen. Nur gemeinsam könne die Mannschaft ihre Stärke voll ausschöpfen. Persönliche Zusammenarbeit im Team sei angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen elementar, ergänzt eine Sprecherin.

Während Volkswagen nach einem neuen Mannschaftsgeist sucht, sorgen die neuen Vorgaben bei den Homeoffice-Fans allerdings für Unmut. Laut "Bild"-Zeitung sind rund 24.000 Beschäftigte der Kernmarke VW betroffen. Viele von ihnen haben sich mittlerweile an die Vier-Tage-Regelung angepasst und sind zum Beispiel weiter vom Arbeitsplatz weggezogen. Sie melden sich nun beim Betriebsrat und bei der Personalabteilung.

Konzernchef Oliver Blume hatte sich in den vergangenen Jahr bereits mehrfach für mehr Präsenz ausgesprochen und vor Entfremdung gewarnt. Während der Corona-Pandemie war das Homeoffice zur täglichen Realität geworden und ab Januar 2021 zur Pflicht: Arbeitgeber mussten es, wenn möglich, anbieten. Viele Unternehmen haben ihre Homeoffice-Tage mittlerweile aber wieder reduziert und haben schrittweise angefangen, ihre Mitarbeiter:innen wieder ins Büro zu holen.