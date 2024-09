Kaufland-Filialen werden 2025 geschlossen: Diese Standorte sind betroffen

Der Handelsgigant Kaufland kündigt die Schließung mehrerer Filialen an. Die wirtschaftliche Lage sei der Grund dafür. Für die Beschäftigten sollen Lösungen zur Weiterbeschäftigung angeboten werden.

Das Wichtigste in Kürze Die Einzelhandelskette Kaufland kündigt die Schließung von fünf Standorten in den Jahren 2024 und 2025 an.

Seitens des Unternehmens seien wirtschaftliche Bedingungen dafür verantwortlich.

Man wolle jedoch mit den Mitarbeiter:innen in persönlichen Gesprächen individuelle Lösungen finden.

Der Lebensmitteleinzelhandels-Riese Kaufland hadert offenbar gerade mit schwierigen Marktbedingungen. Schon in diesem Jahr sollen etliche Filialen geschlossen werden. Dies berichtete "Focus Online". Von der Schließung sind mehrere Standorte betroffen, mitunter auch Filialen in Nordrhein-Westfalen. Weiterhin plane man für das Jahr 2025 zusätzliche Filialschließungen.

Im September 2024 soll es zur Schließung der Filiale im Ruhr-Park Bochum kommen. Zudem soll es auch das Geschäft in Siegen-Fludersbach treffen. Diese Kaufland-Filiale wird schon im Juni 2024 dichtgemacht. Im selben Monat wird dem Bericht zufolge dann auch die Kaufland-Filiale im thüringischen Greiz geschlossen.

Ebenso hat man bereits den Termin zur Schließung einer Filiale im Nordwesten Dortmunds in Mengede bekannt gegeben, wie es hieß. Dort werden im März/April 2025 die Türen geschlossen. Außerdem wird zuvor im Januar 2025 ein Standort in Recklinghausen eingestellt.

Filialschließungen im Überblick

Juni 2024: Kaufland-Filiale in Greiz

Juni 2024: Kaufland-Filiale in Siegen

September 2024: Kaufland-Filialeim Ruhr-Park Bochum

Januar 2025: Kaufland-Filiale im Palais West Recklinghausen

März 2025: Kaufland-Filiale in Dortmund-Mengede

Schwache Marktlage: Wirtschaft zwingt Kaufland zur Schließung

Der Grund für die Schließung sei die wirtschaftliche Lage, wie Kaufland schon im vergangenen Jahr mitteilte. Zum Standort in Dortmund Mengede hieß es in einem Bericht der Kaufland-Pressestelle, dass dieser schon zu Real-Zeiten nicht übermäßig rentabel gewesen sei. Nun sei man in eine Negativ-Spirale geraten.

Das Unternehmen würde dennoch jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin die Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch bieten, "um gemeinsam eine individuell passende Lösung zu finden", wie es seitens des Unternehmens zur Schließung der Filiale in Siegen-Fludersbach laut "Westfalenpost" hieß.

Zudem plant der Konzern – trotz Schließungen – weitere Filialen zu eröffnen, berichtet die "Augsburger Allgemeine". Demnach hat das Unternehmen in den vergangenen Monaten bereits neue Filialen in Villingen-Schwenningen und München in Betrieb genommen. Zudem seien für das laufende Jahr Neueröffnungen in Frankfurt und Waiblingen geplant. Im Jahr 2025 sei zudem mit einer Neueröffnung in Tuttlingen zu rechnen, schreibt RTL.

"Wir bewerten jeden Standort individuell im Hinblick auf seine langfristigen Entwicklungspotentiale sowie unter Beachtung mietvertraglicher Rahmenbedingungen", so ein Kaufland-Sprecher gegenüber RTL.

Die deutsche Supermarktkette Kaufland ist Teil der Schwarz-Gruppe und betreibt 770 Filialen deutschlandweit mit 90.000 Mitarbeiter:innen. Weltweit sind es der Kaufland-Seite zufolge 155.000 Mitarbeiter:innen an Standorten in Tschechien, der Slowakei, Kroatien, Polen, Rumänien, Bulgarien und der Republik Moldau.