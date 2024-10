Liam Payne ist tot: Ex-One-Direction-Sänger stirbt nach Sturz vom Balkon

Liam Payne ist tot. Das erklärte die Polizei der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Der One-Direction-Star wurde nur 31 Jahre alt.

Das Wichtigste in Kürze Der ehemalige One-Direction-Sänger Liam Payne ist tot.

Payne wurde tot vor einem Hotel in Buenos Aires, der Hauptstadt Argentiniens, aufgefunden.

Wie es zu dem Sturz vom Hotelbalkon kam, ist bislang noch unklar.

Der ehemalige Sänger der britischen Band One Direction, Liam Payne, ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge tot. Er starb am Mittwoch (16. Oktober) im Alter von 31 Jahren in Buenos Aires, wie Medien aus Großbritannien, USA und Argentinien unter Berufung auf Polizei und Rettungskräfte berichteten. Demnach soll der Musiker aus dem dritten Stock eines Hotels in einen Innenhof gestürzt sein. Eine Bestätigung vom Management oder der Familie des Sängers lag zunächst nicht vor.

Sänger Liam Payne kam in Buenos Aires ums Leben. © REUTERS

Rettungskräfte bestätigen den Tod

Laut den führenden Lokalzeitungen "La Nacion" und "Clarin", die sich auf offizielle Quellen berufen, wurde die Polizei nach einem Notruf zu einem Hotel im Stadtteil Palermo gerufen. In dem Anruf wurde von einem aggressiven Mann gesprochen, der möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand.

Die Rettungskräfte bestätigten später den Tod Paynes, der Berichten zufolge in einem Innenhof des Hotels gefunden wurde. Payne habe bei dem Sturz "sehr schwere Verletzungen erlitten", sagte der Leiter des städtischen Rettungsdienstes, Alberto Crescenti, dem Lokalfernsehen. Es habe "keine Möglichkeit der Wiederbelebung" gegeben.

Fans trauern in Buenos Aires

Nach Bekanntwerden der Nachricht versammelten sich Fans zu einer Mahnwache bei Kerzenlicht vor dem Hotel im Stadtteil Palermo. Der Leichnam des Sängers wurde Medienberichten zufolge in eine Leichenhalle gebracht. Die Polizei untersuchte das Hotel. Laut Augenzeugen könnte Payne unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben.

Fans trauern in Buenos Aires um Liam Payne. © REUTERS

In Buenos Aires für Konzert von Ex-Kollege

Im August 2023 hatte der Sänger («Strip That Down») wegen einer Niereninfektion seine geplante Tournee durch Südamerika kurzfristig abgesagt. Mit einer "schweren Nierenentzündung" habe er eine Woche im Krankenhaus verbracht, schrieb er damals auf Instagram. Nach Buenos Aires soll er Medienberichten zufolge nun gereist sein, um unter anderem Anfang Oktober ein Konzert seines ehemaligen Bandkollegen Niall Horan zu besuchen.

Payne war als Mitglied der Boygroup One Direction («What Makes You Beautiful») zum Star geworden. Seit 2016 ist er wie seine ehemaligen Bandkollegen Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson und Zayn Malik, der die Gruppe schon ein Jahr zuvor verlassen hatte, als Solokünstler aktiv.

Musikbranche trauert

Nach dem plötzlichen Tod Paynes brachten Wegbegleiter aus der Musikszene wie auch Freunde und Fans in sozialen Medien ihre Trauer zum Ausdruck.

"Wir sind unglaublich traurig, von dem tragischen Tod von Liam Payne zu hören", hieß es auf dem X-Konto des britischen Pop-Musik-Preises Brit Awards. Man sei in Gedanken und Gebeten bei seinen Freunden und seiner Familie.

Auch die Streaming-Plattformen Spotify und Amazon Music und der Musiksender MTV kondolierten.

Berühmtheit mit One Direction

Als Mitglied der Popband One Direction wurde Liam Payne weltweit bekannt. Die Boyband mit den Mitgliedern Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan und Louis Tomlinson, die 2010 nach einem dritten Platz in der britischen Version von "X Factor" durchstartete, trennte sich 2016, als die Mitglieder begannen, eigene Projekte zu verfolgen.

Im selben Jahr kündigte auch Payne an, an einem Soloalbum zu arbeiten. Nach Angaben des Magazins "Billboard" hatte Payne am 2. Oktober in Buenos Aires ein Konzert seines früheren Bandkollegen Niall Horan besucht.