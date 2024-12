LIVE: Aus für das Heizungsgesetz? Bundestag debattiert über brisanten AfD-Antrag

War es das mit dem Heizungsgesetz? Seit dem Ampel-Aus fordert die Opposition immer wieder die Aufhebung des "Heizhammers". Jetzt ist das Thema im Bundestag.

Am Freitag (6. Dezember) debattiert der Bundestag über einen AfD-Antrag zur Aufhebung des sogenannten Heizhammers. Konkret fordert die Partei von der Bundesregierung umgehend einen Gesetzentwurf zur Außerkraftsetzung des Heizungsgesetzes, das am 1. Januar 2024 in Kraft getreten war.

