Mann stirbt im Frankfurter Hauptbahnhof - Zeuge berichtet von mehreren Schüssen

Ein Tötungsdelikt am Abend, mitten im Hauptbahnhof in Frankfurt. Der Täter versucht zu fliehen - kommt aber nicht weit. Was bislang bekannt ist.

Am Frankfurter Hauptbahnhof ist ein Mann erschossen worden. Das Tötungsdelikt habe sich am Dienstagabend (20. August) gegen 21 Uhr mitten im Bahnhof vor einem Gleis ereignet, sagte ein Polizeisprecher.

Der Täter wollte demnach fliehen. Die Bundespolizei habe ihn aber wenige Meter vom Tatort entfernt geschnappt. Er solle im Laufe des Mittwochvormittags (21. August) einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Hintergründe der Tat waren zunächst völlig unklar. Auch zur Identität der beiden Männer machte die Polizei keine genaueren Angaben. Ein mutmaßlicher Augenzeuge sagte einem dpa-Reporter, die Tat habe sich am Gleis 9 abgespielt, es seien mehrere Schüsse gefallen.

Der Hauptbahnhof war wegen des Polizeieinsatzes am Dienstagabend den Angaben nach für etwa 25 Minuten gesperrt. In der Nacht lief der Einsatz am Tatort weiter: Die Spurensicherung und die Mordkommission waren für Ermittlungen vor Ort. Gegen 4:30 Uhr sei der Einsatz beendet und auch der Bereich um den Tatort wieder freigegeben worden, sagte die Bundespolizei.