Messerangriff an Volkhochschule in Wedel - Großeinsatz der Polizei läuft

Auf dem Schulhof einer Volkshochschule in Schleswig-Holstein ist es zu einem mutmaßlichen Messerangriff gekommen.

Darüber berichtete die "Bild" am Freitag (19. Juli). Die Polizei soll den Vorfall an der Volkshochschule "Musikschule" Wedel gegenüber dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag (shz) bestätigt haben.

Der "Bild" zufolge wurde ein Lehrer von zwei Schüler:innen angegriffen und mit Messerstichen am Hals und Oberkörper getroffen. Er habe sich schwer verletzt in die Schule retten können. Anschließend sei er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. Dem shz zufolge besteht Lebensgefahr.

Laut "Bild" sind die beiden Täter:innen flüchtig und werden von der Polizei gesucht.

