Olympia-Newsticker: Knapper Sieg der deutschen Beachvolleyballer gegen Australien

Vor 1 Stunde

Deutsche Golfer vertreten das Land

Heute findet in Paris das erste Golfturnier der Olympischen Spiele statt, seitdem die Sportart im Jahr 2016 wieder ins olympische Programm aufgenommen wurde. Die 60 Golfer treten auf der Anlage Le Golf National in Guyancourt bei Versailles an und absolvieren insgesamt vier Runden.

Die deutschen Golfer Stephan Jüger und Matthias Schmid sind ebenfalls bei dem Turnier vertreten. Matthias Schmid startet direkt um 9 Uhr in seine erste Runde. Die deutschen Athleten hoffen auf eine erfolgreiche Teilnahme und gute Platzierungen.