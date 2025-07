Party-Droge "Blue Punisher" sorgt für Besorgnis – alle Infos hier im Video

Die gefürchtete Party-Droge "Blue Punisher" ist weiterhin auf Partys im Umlauf. Jetzt kommt vom Bundesdrogenbeauftragten ein alarmierender Appell - jetzt kostenlos streamen!

Die gefährliche Droge "Blue Punisher" ist immer wieder auf Partys im Umlauf. Noch in der vergangenen Woche hatte die Polizei auf dem Gelände des Festivals "Airbeat One" bei Neustadt-Glewe die lebensgefährlichen Ecstasy-Pillen entdeckt. Nach der "Rave The Planet"-Party in Berlin am Wochenende schwebten sogar 13 Menschen wegen Drogenkonsums in Lebensgefahr - noch ist unklar, ob "Blue Punisher" dafür verantwortlich war.

Jetzt warnt der Bundesdrogenbeauftragte Hendrik Streeck eindringlich vor den blauen Ecstasy-Pillen. Wie gefährlich die Party-Droge wirklich ist, erfahren Sie HIER im Joyn-Video!

