Polizeieinsatz in Brilon: Ex-Beamter nach Schüssen auf Freundin in Thülen festgenommen

Im Sauerland ist es zu einem brisanten SEK-Einsatz gekommen: Weil ein Ex-Polizist mehrfach auf seine Freundin geschossen haben soll, wurde er festgenommen.

Ein früherer Bundespolizist soll in Brilon im Sauerland mehrfach auf seine Freundin geschossen und die 37-Jährige schwer verletzt haben. Das teilten die Staatsanwaltschaft Arnsberg und die Polizei in Dortmund mit. Das Opfer habe sich selbst in Sicherheit bringen können und sei von Einsatzkräften der Polizei im Hochsauerlandkreis versorgt worden.

Der Beschuldigte (38) wurde von Kräften eines Spezialeinsatzkommandos anschließend in seinem Haus festgenommen. "Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, die aber ambulant behandelt werden konnten", hieß es. Die Frau wurde in einem Krankenhaus operiert, Lebensgefahr bestand nicht.

Nach bisherigem Kenntnisstand gibt es Hinweise auf eine psychische Erkrankung, die zu der Tat geführt haben könnte. Polizei und Staatsanwaltschaft gingen von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Die Ermittlungen übernahm eine Mordkommission der Polizei Dortmund.