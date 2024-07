Spanien stöhnt unter erster Hitzewelle

Urlauber in Spanien müssen sich auf Temperaturen bis zu 44 Grad einstellen. Auf Mallorca hingegen darf man mit gemäßigten 33 Grad rechnen.

Anzeige

Heiße Luftmassen aus Afrika bescheren Spanien die erste richtige Hitzewelle des Sommers. Temperaturen von mehr als 40 Grad wurden etwa in der andalusischen Großstadt Sevilla gemessen, wie der nationale Wetterdienst Aemet mitteilte.

Ähnlich heiß und drückend war die Luft auch in anderen Städten im Flusstal des Guadalquivir im Süden sowie im Nordosten des Landes in Saragossa am Ebro-Fluss. Aemet hatte sogar bis zu 44 Grad erwartet. Die könnten am Samstag in der Gegend von Saragossa erreicht werden.

Im Video: "Mittags nicht in die Sonne gehen": Gefährliche Hitzewelle in Deutschland

Auf Mallorca, der liebsten Ferieninsel der Deutschen, waren die Temperaturen hingegen auf den ersten Blick etwas gemäßigter - sie lagen bei 33 Grad. Diese fühlten sich aber wegen der höheren Luftfeuchtigkeit mindestens so heiß an wie in Andalusien.

Mit einer leichten Abkühlung wurde erst ab Sonntag gerechnet. Dann sollen die Temperaturen landesweit wieder unter 40 Grad fallen.