Aktuell dürfen Jugendliche in Begleitung Sorgeberechtigter auch in der Öffentlichkeit manche alkoholische Getränke trinken. Dem Bundesdrogenbeauftragten Burkhard Blienert ist das ein Dorn im Auge.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Jedes Jahr sterben in Deutschland Zehntausende Menschen wegen Alkohol.

Der Schaden, der durch die Volksdroge entsteht, beträgt fast 60 Milliarden Euro.

Der Bundesdrogenbeauftragte Blienert hat deshalb eine klare Forderung.

Rund zehn Liter reinen Alkohol trinkt jeder Deutsche dem Statistischen Bundesamt zufolge im Schnitt jährlich - 1,77 Millionen Männer und Frauen gelten hierzulande als alkoholabhängig. Der Sucht- und Drogenbeauftragte Burkhard Blienert von der SPD fordert deshalb ein härteres Durchgreifen der Bundesregierung.

"Der Genuss von Alkohol sollte erst ab 18 Jahren, mit dem Erreichen der Volljährigkeit, erlaubt sein", wiederholte Blienert in der "Rheinischen Post" (28. August) eine seit Längerem von ihm erhobene Forderung.

Aktuell dürfen in Deutschland Jugendliche bereits ab 14 Alkohol konsumieren, wenn sie in Begleitung Sorgeberechtigter sind. "Vom begleiteten Trinken ab 14 Jahren halte ich gar nichts", stellte Blienert klar und führte aus:

"Alkohol ist ein Zellgift, das ab dem ersten Tropfen wirkt. (…) Es gibt keinen Alkoholkonsum, der unbedenklich ist. Besonders stark wirkt Alkohol natürlich bei Heranwachsenden, die noch in der körperlichen Entwicklung sind. Er schädigt nachweislich das Gehirn."

Im Video: Laut Studie - Glas Wein ist doch ungesund

Deshalb sollte hier eine ähnliche Regelung wie bei Tabakprodukten gelten, so Blienert weiter - also eine Altersgrenze von 18 Jahren. Bis zum Ende des Jahres könnte tatsächlich Bewegung in die Sache kommen. Denn die Gesundheitsministerkonferenz der Länder hat beschlossen, die Regeln im Jugendschutzgesetz noch einmal genauer prüfen lassen zu wollen.

Sehr zur Freude des Drogenbeauftragten: "Ich finde es sehr gut, dass die Gesundheitsminister aller Länder jetzt zumindest mal über ein striktes "ab 16" diskutieren. Die Debatte anzuschieben, hat sich gelohnt", sagte Blienert der "Rheinischen Post".

Der volkswirtschaftliche Schaden durch Alkoholkonsum in Deutschland ist immens. Laut Gesundheitsminister Karl Lauterbach fallen dadurch jährlich 57 Milliarden Euro an - beispielsweise durch Unfälle, Krankheiten und Arbeitsausfälle. Auch Lauterbach hatte sich zuvor ebenfalls für ein Verbot des sogenannten begleiteten Trinkens für 14- bis 16-Jährige ausgesprochen.