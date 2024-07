Toter am Strand von Markgrafenheide angespült - ist es der Vermisste aus Rostock?

Zwei Männer gehen in der Ostsee schwimmen, doch nur einer kehrt an Land zurück. Stunden später wird eine Leiche am Strand angespült.

Die Polizei hat am Ostseestrand von Markgrafenheide in Rostock eine leblose Person entdeckt. Ob es sich dabei um den seit Sonntagabend (28. Juli) vermissten Mann handelt, steht noch nicht einwandfrei fest.

Die Identifizierung müsse noch erfolgen, teilte die Polizei am Montag (29. Juli) mit. Ein Mann war am Sonntagabend gemeinsam in Markgrafenheide mit einem Freund beim Schwimmen in der Ostsee von der Strömung erfasst worden. Einer schaffte es zurück an den Strand, der andere wurde abgetrieben.

50 Einsatzkräfte suchten nach dem Mann

Die alarmierte Polizei und Unterstützer suchten daraufhin mehrere Stunden lang an Land und im Wasser nach dem Mann. Als es am Sonntagabend vollständig dunkel war, wurde die Suche vorerst beendet.

An der Suche waren etwa 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit einem Löschzug, einem Feuerlöschboot und mehreren Einsatzfahrzeugen beteiligt. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger war mit ihrem Seenotrettungskreuzer "Arkona" sowie dem Tochterboot "Caspar" vor Ort.