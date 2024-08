Trump behauptet: Biden plant Comeback im US-Präsidentschaftsrennen

Donald Trump spekuliert über eine mögliche Rückkehr Joe Bidens ins Rennen um die US-Präsidentschaft 2024. Diese Aussagen sind wohl Teil seiner Strategie, seine Anhänger:innen zu mobilisieren.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Donald Trump spekuliert über eine Rückkehr Joe Bidens zur Präsidentschaftskandidatur.

Trumps Aussagen dienen der Mobilisierung seiner Wähler:innenbasis und der politischen Strategie.

Kamala Harris stärkt ihre Position im Wahlkampf, unterstützt durch finanzielle Mittel und parteiübergreifende Zustimmung.

In den USA sorgt Ex-Präsident Donald Trump erneut für Schlagzeilen. Auf seiner Plattform Truth Social veröffentlichte er eine Reihe von Posts, in denen er behauptet, der amtierende Präsident Joe Biden plane eine Rückkehr in den Wahlkampf. Trumps Posts sind gespickt mit kontroversen Kommentaren und Anschuldigungen gegen prominente Demokraten. So schreibt der 78-Jährige unter anderem:

Wie stehen die Chancen, dass der korrupte Joe Biden, der schlechteste Präsident in der Geschichte der USA, dessen Präsidentschaft ihm von Kamabla (Kamala Harris, Anm. d. Red.), Barack HUSSEIN Obama, der verrückten Nancy Pelosi, dem schlauen Adam Schiff, dem weinenden Chuck Schumer und anderen Linken verfassungswidrig gestohlen wurde, den Parteitag der Deomokraten platzen lässt und versucht, die Nominierung zurückzuerobern, indem er mich zu einer weiteren Debatte herausfordert. Donald Trump auf Truth Social

Im Video: Harris & Walz gegen Trump - Demokraten-Duo startet Wahlkampf

Trump: Biden will zurückerobern

Trump behauptet, Biden habe eingesehen, dass sein Rückzug aus der Präsidentschaftskandidatur ein "historisch tragischer Fehler" gewesen sei. Trump zufolge ist Biden bereit, "die Präsidentschaftskandidatur zurückzuerobern, JETZT!!!". Diese Aussagen fallen zusammen mit der Nominierung von Kamala Harris und ihrem Vize Tim Walz, die Trump als "das radikalste linke Duo in der amerikanischen Geschichte" bezeichnet.

Anzeige

Anzeige

Politikanalyst Craig Agranoff kommentierte gegenüber "Newsweek", dass Trumps Äußerungen vor allem darauf abzielen, seine Basis zu mobilisieren. Agranoff betont, dass es unwahrscheinlich sei, dass Biden tatsächlich eine Rückkehr in Betracht zieht. Dennoch spielen solche Aussagen eine wichtige Rolle im politischen Schachspiel Trumps.

Kamala Harris gewinnt an Fahrt

Nachdem Biden den Staffelstab an Kamala Harris weitergegeben hat, scheint sich das Blatt zu wenden. Harris hat nicht nur bedeutende Geldsummen für den Wahlkampf gesammelt, sondern auch die Unterstützung einiger Republikaner gewonnen. Ihre Nominierung von Tim Walz könnte ihre Chancen weiter verbessern, was sich in steigenden Umfragewerten niederschlägt.