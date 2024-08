US-Außenminister Blinken in Israel: "Vielleicht letzte Gelegenheit" für Geisel-Deal

Die USA setzen sich mit aller Macht für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und für die Beruhigung der brandgefährlichen Lage in Nahost ein. Bei einem Treffen in Tel Aviv findet Blinken klare Worte.

Das Wichtigste in Kürze US-Außenminister Antony Blinken bezeichnet die gegenwärtigen Bemühungen um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg als die möglicherweise letzte Chance, die Geiseln aus der Gewalt der Hamas freizubekommen.

Blinken betont die Notwendigkeit, dass alle Parteien den Prozess unterstützen und keine Handlungen unternehmen, die ihn gefährden könnten.

Sowohl Israel als auch die Hamas lehnen den aktuellen Verhandlungsstand ab, während internationale Besorgnis über mögliche Angriffe aus dem Iran und anderen Regionen besteht.

Die gegenwärtigen Bemühungen um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg könnten nach Worten von US-Außenminister Antony Blinken die letzte Chance für eine Freilassung der Geiseln in der Gewalt der Hamas sein.

Bei einem Treffen mit dem israelischen Staatspräsidenten Izchak Herzog in Tel Aviv sagte Blinken: "Dies ist ein entscheidender Moment, wahrscheinlich der beste, vielleicht die letzte Gelegenheit, die Geiseln nach Hause zu bringen, eine Waffenruhe zu erzielen und alle auf einen besseren Weg zu dauerhaftem Frieden und Sicherheit zu bringen."

Keine Eskalation, keine Provokation

Zu den internationalen Bemühungen um eine Einigung bei den indirekten Gesprächen zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas sagte Blinken: "Es ist Zeit, es zum Abschluss zu bringen." Man müsse sicherstellen, dass "niemand Schritte unternimmt, die diesen Prozess torpedieren könnten". Blinken sagte: "Wir wollen sicherstellen, dass es keine Eskalation gibt, dass es keine Provokationen gibt."

Es müsse verhindert werden, "dass der Konflikt in andere Regionen eskaliert und noch intensiver wird", sagte Blinken. Man sei besorgt über mögliche Angriffe auf Israel aus dem Iran, vonseiten der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah und von anderen. Daher unternehme US-Präsident Joe Biden entschlossene Schritte wie die Verlegung von Truppen in die Region, um jegliche Angriffe zu verhindern "und wenn nötig gegen jegliche Angriffe zu verteidigen".

Das wirft Herzog der Hamas vor

Präsident Herzog warf der Hamas vor, sie trage durch eine Verweigerungshaltung die Hauptverantwortung für den bisherigen Misserfolg der Gespräche unter Vermittlung der USA, Ägyptens und Katar in den letzten Monaten. "Wir sind immer noch sehr hoffnungsvoll, dass wir in den Verhandlungen voranschreiten können", sagte Herzog gleichzeitig. Man wolle die Geiseln "so schnell wie möglich daheim sehen".

Blinken wollte anschließend in Jerusalem Regierungschef Benjamin Netanjahu treffen. Kritiker werfen Netanjahu vor, er blockiere eine Einigung auf eine Waffenruhe, weil er bei Zugeständnissen an die Hamas das Scheitern seiner Regierungskoalition fürchten müsste. Doch auch die Hamas lehnt den aktuellen Verhandlungsstand ab.