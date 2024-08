Vogelwelt in Gefahr: Großes Amselsterben durch Usutu-Virus?

Die Amsel war bereits einmal Opfer des Usutu-Virus. Jetzt befürchten Virologen aus Hamburg, dass es den beliebten Vogel erneut treffen könnte - mit einem großen Amselsterben.

Das Usutu-Virus, das durch Mücken übertragen wird, könnte aktuell den Amseln lebensgefährlich werden. Das Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM) erhält derzeit täglich Post aus ganz Deutschland. Inhalt sind tote Vögel mit einer alarmierenden Todesursache.

Bei 25 Prozent der eingesendeten Vögel war Usutu-Virus Todesursache

Wie der NDR berichtet, soll das BNITM in Hamburg derzeit besorgt sein über den Inhalt von Post, welche an die Wissenschaftler:innen gesendet wird. In jedem der 120 seit Jahresbeginn versendeten Pakete waren tote Vögel enthalten, immer mindestens eine Amsel.

In 25 Prozent der bisher untersuchten Fälle sei das Usutu-Virus die Todesursache gewesen. Aufgrund dieser erschreckenden hohen Zahlen könnten die Amseln in Deutschland einmal mehr Opfer eines großen Amselsterbens werden - ähnlich wie im Jahr 2018.

Da das Usutu-Virus durch Mücken übertragen wird, können auch Menschen infiziert werden. Dies geschehe laut BNITM aber eher zufällig. Im schlimmsten Fall droht eine Gehirnhautentzündung, wesentlich häufiger kommt es zu Fieber, Kopfschmerzen und Hautausschlägen.

Wie die Virolog:innen aber betonen, soll von infizierten Vögeln keine Infektionsgefahr ausgehen. Besonders wichtig sei der virologische Nachweis von Usutu-Viren in tot aufgefundenen Amseln und andern Vögeln. Daher bittet das BNITM die Bevölkerung um Mithilfe: Tote Vögel sollen mit einem Kühlakku versehen eingeschickt werden, damit sie auf das Virus untersucht werden können.

