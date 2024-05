Astrologie: So tickt das Sternzeichen Wassermann

Hier liest du alles über das Sternzeichen Wassermann, was für Frauen mit dem Sternzeichen Wassermann typisch ist und welche Merkmale für Wassermann-Männer charakteristisch sind. Worauf es Wassermann-Geborenen in der Liebe ankommt, welche Jobs zu ihnen passen und was sie auszeichnet.

Sternzeichen Wassermann - Datum, typische Eigenschaften, alle Infos

Wenn du zwischen dem 21. Januar und 19. Februar geboren bist, gehörst du zum Sternzeichen Wassermann. Wassermänner gelten als sehr individuelle Persönlichkeiten, die sich von Außergewöhnlichem angezogen fühlen und mit denen es nie langweilig wird. Gerne geben sie auch den kleinen Rebellen und gehen Wege, die nicht jeder nimmt. Typisch für Wassermann-Geborene sind ungewöhnliche Berufe und ein besonderer Kleidungsstil, der sich von der Norm abhebt. Unabhängigkeit und Individualität sind für Wassermänner einfach alles.

Der herrschende Planet des Wassermann ist der Uranus, sein Element die Luft. Was das über die Eigenschaften des Wassermanns aussagt? Er braucht Freiheit und sehnt sich ständig nach Abwechslung, der Überraschungs-Planet Uranus ist vermutlich der Grund für die Unberechenbarkeit vieler Wassermänner. In der Astrologie wird der Wassermann mit dem Symbol zweier übereinander liegender Wellen dargestellt.

Zu den positiven Eigenschaften von Wassermännern gehört, dass sie Menschen so akzeptieren wie sie sind und mit ihrer gutmütigen und originellen Art immer für Unterhaltung sorgen. Falschheit können Wassermann-Geborene dagegen gar nicht ertragen. Haben sie das Gefühl, ihr Gegenüber ist unehrlich, ziehen sich Wassermänner schnell zurück.

Menschen mit dem Aszendenten Wassermann sind freundlich, haben eine soziale Ader, können gleichzeitig aber unnahbar wirken. Typisch für den Aszendenten Wassermann sind auch viele kreative Ideen und ein ausgeprägter Wunsch nach Freiheit und Ungebundenheit.

Typische Eigenschaften für Wassermänner

Allen zwölf Tierkreiszeichen werden in der Astrologie bestimmte Eigenschaften nachgesagt. Je nachdem, an welchem Datum du geboren bist, sind also bestimmte Charakterzüge typisch für dein Sternzeichen. Natürlich können diese Merkmale unterschiedlich stark ausgeprägt sein und es gibt viele weitere Faktoren, die ein Wesen beeinflussen, aber gewisse Tendenzen und Verhaltensweisen lassen sich trotzdem für dein Sternzeichen festlegen.

Positive Eigenschaften und Stärken

Mit einem Wassermann im Freundeskreis hast du jede Menge Spaß. © IMAGO/Westend61

Wassermänner gehören zu den humorvollsten und gutmütigsten Menschen unter den Sternzeichen. Sie können sehr charmant sein, verhalten sich gegenüber anderen freundlich und sind auch gerne in Gesellschaft. Sie haben deshalb meist viele und ganz unterschiedliche Freunde und immer ein offenes Ohr für deren Anliegen und Sorgen.

Viele bewundern auch den Einfallsreichtum von Wassermännern. Sie denken meist sehr fortschrittlich, sind kreativ und erfinderisch. Wassermann-Geborene geben in der Regel nichts auf Konventionen und sind auf vielen Gebieten Trendsetter.

Negative Eigenschaften und Schwächen

Was den Wassermann schwierig macht? Er kann auch ein Rebell sein und mit seiner wechselhaften Art anstrengen. Bekommt er etwas nicht sofort oder gehen seine Pläne nicht wie erwartet auf, dann kann er auch ungemütlich werden und man lässt ihm besser etwas Zeit für sich.

Dem Wassermann wird außerdem eine starke Bindungsangst nachgesagt, seine Freiheit ist ihm einfach zu wichtig, um sich festzulegen. Das gilt für Freundschaften, Beziehungen und auch den Job.

Zudem verlieren einige Wassermänner schnell den Überblick, da sie ihre zahlreichen Ideen immer sofort umsetzen möchten und deshalb von einem zum anderen jagen, ohne Dinge abgeschlossen zu haben. Sie machen deswegen oft auch einen unruhigen Eindruck.

Wassermann Mann: Welche Eigenschaften sind typisch?

Du brauchst eindeutige Entscheidungen und Zuverlässigkeit? Dann bist du beim Wassermann-Mann an der falschen Adresse. Er lebt lieber planlos in den Tag hinein und macht spontan, worauf er Lust hat. Verabredungen vergisst er deshalb schonmal, wenn etwas Neues oder Interessanteres dazwischen kommt.

Wer mit dieser Sprunghaftigkeit kein Problem hat, wird mit diesem Sternzeichen viele lustige und spannende Dinge erleben. Denn dem Wassermann ist kein Abenteuer zu waghalsig.

Für eine ernsthafte Beziehung oder gar eine Ehe ist der Wassermann-Mann aber vor allem in jungen Jahren nicht geeignet.

Wassermann Frau: Welche Eigenschaften sind typisch?

Weibliche Wassermänner sprudeln nur so vor neuen Ideen und Plänen. Ihren Tatendrang kann so gut wie nichts und niemand bremsen, da muss man mithalten können. Überraschungen sind perfekt, um Frau Wassermann bei Laune zu halten und keine Langeweile aufkommen zu lassen.

Wenn jemand als guter Mensch bezeichnet werden kann, dann die Wassermann-Frau. Das Leid anderer kann sie gar nicht ertragen und setzt sich deshalb immer und überall für soziale Gerechtigkeit ein. Schwächeren und Benachteiligten hilft sie gerne und ist oft auch ehrenamtlich tätig.

Zum Sternzeichen Wassermann gehört aber auch eine gewisse Launenhaftigkeit. Es ist nicht ungewöhnlich, wenn die Wassermann-Frau nach einem liebevollen und hilfsbereiten Moment plötzlich eigensinnig oder stur reagiert.

Liebe: Welche Partner passen zum Sternzeichen Wassermann?

Wassermänner mögen unverbindliche Flirts und lernen gerne neue Menschen kennen. © IMAGO/imagebroker

Wassermänner flirten sehr gerne und mögen lockere und unverbindliche Affären. Eine feste Partnerschaft ist einfach nicht das Richtige für sie, da sie sich zu schnell eingeengt fühlen.

Diese Sternzeichen passen laut Astrologie gut zum Sternzeichen Wassermann: Mit einem weiteren Luftzeichen, der Waage, harmoniert der Wassermann wunderbar. Sie haben ähnliche Interessen und Charakterzüge und passen deshalb auch langfristig gut zusammen. Auch mit dem Schützen stehen die Chancen auf eine glückliche Beziehung gut, da sich beide gerne unter Menschen geben, positiv durchs Leben gehen und sich den Freiraum lassen, den sie benötigen. Mit wem sich der Wassermann noch gut versteht? Mit dem impulsiven Widder. Dank seiner aufgeschlossenen und toleranten Art akzeptiert der Wassermann den Widder wie er ist und beide verbindet die Leidenschaft.

Wer der beste Partner für das Sternzeichen Wassermann ist? Das erfährst du im Partner-Horoskop.

Welche Besonderheit macht das Sternzeichen Wassermann aus?

Ihr Tatendrang und Wunsch nach Individualität inspiriert andere und macht Mut, Strukturen und Abläufe zu hinterfragen und Dinge kreativ neu zu denken.

Gesundheit: Was tut dem Sternzeichen Wassermann gut?

Menschen mit dem Sternzeichen Wassermann sollten sich nach einem erlebnisreichen Tag auch etwas Zeit für sich nehmen. © IMAGO/Westend61

Wer tagsüber immer auf Achse und eher unruhig ist, kann meist nicht so gut schlafen. Auch wenn Wassermann-Geborene nur ungern ruhen, brauchen sie ab und an Momente der Erholung. Nach einem Arbeitstag sollten sie sich unbedingt auch Ruhe und Zeit für sich gönnen. Wassermänner sollten zudem Stress und innere Spannung reduzieren, um das Nervensystem zu schonen. Denn dem Zeichen des Wassermanns werden die Nerven und auch die Beine zugeordnet, die häufig Beschwerden bereiten

Karriere: Ideale Berufe für das Sternzeichen Wassermann

Wassermann-Geborene entwickeln ständig neue Ideen und Interessen und sind dabei auch noch experimentierfreudig. Sie wissen, dass ihre Kreativität geschätzt wird und verhalten sich deshalb gegenüber Konkurrenten souverän. Schnelles Tempo und ein voller Terminkalender sind für den Wassermann kein Problem, sondern sogar Ansporn. Wer sich aber ständig neue Ziele setzt, kann auch schnell den Überblick verlieren. Wassermänner müssen deshalb aufpassen, sich nicht zu verzetteln und zu sprunghaft zu sein.

Womit der Wassermann im Job nicht klar kommt? Konventionen und Schubladendenken sind nichts für ihn, auch Hierarchien und Regeln unterwirft er sich nicht gerne. Deshalb ist die Zusammenarbeit mit ihm nicht immer einfach. Gleichzeitig ist er aber ein echter Teamplayer, der sich gerne um Kollegen, die zum Beispiel weniger Erfahrung haben, kümmert und sie unterstützt.

Kreative Berufe liegen dem Wassermann am meisten, deshalb findet man ihn häufig in der Werbe-, Medien- oder Modebranche. Hier kann er seinen Ideen freien Lauf lassen und ist dank moderner Strukturen in der Regel keinen konventionellen Abläufen unterworfen.

Freizeitbeschäftigungen für das Sternzeichen Wassermann

Viele Hobbys und ein großer Freundeskreis sind typisch für Wassermänner. Das Sternzeichen ist gerne Gastgeber oder Gastgeberin und versammelt seine Lieben bei jeder Gelegenheit um sich. Der Wassermann ist schnelllebig und braucht Abwechslung und spontane Abenteuer, um sich nicht zu langweilen. Eine Party in der Nachbarschaft oder ein spontaner Trip in eine angesagte Metropole? Der Wassermann ist sofort dabei.

Promis, die im Sternzeichen Wassermann geboren sind

Paris Hilton (17. Februar 1981)

Jennifer Aniston (11. Februar 1969)

Harry Styles (01. Februar 1994)

Alicia Keyes (25. Januar 1981)

Justin Timberlake (31. Januar 1981)