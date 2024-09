Liebeskiller beim Dating: 3 Dinge, die jede Kennenlern-Phase ruinieren

Das Kennenlernen entscheidet darüber, ob eine gemeinsame Zukunft möglich ist oder nicht. Welche Eigenschaften und Verhaltensweisen eine frische Liebe scheitern lassen können, erfahrt ihr hier.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Die vier Phasen des Kennenlernens

Ihr lernt euch gerade kennen? Die Anfangsphase beim Dating kann wunderbar beflügeln, schließlich ist es aufregend, alles über jemanden zu erfahren. Je mehr Gemeinsamkeiten wir entdecken, desto besser stehen die Chancen, dass aus einem lockeren Date mehr werden kann. Unterschiede hingegen helfen dabei, die Spannung aufrecht zu erhalten.

Dabei durchlaufen wir verschiedene Phasen:

Die Neugierde aneinander und das Abwägen Aufbau der ersten emotionalen Bindung Intensives Kennenlernen und Festigung der Beziehung Verhandeln und Entscheiden

Beziehung: Daran erkennst du, dass ihr für den nächsten Schritt bereit seid

Jede dieser Phasen entscheidet darüber, ob und wie es weitergeht. Dabei geht es vor allem darum festzustellen, ob wir unser Gegenüber langfristig in unserem Leben haben möchten und uns eine gemeinsame Zukunft vorstellen können oder nicht. Welche Kompromisse sind wir bereit, einzugehen? Wie gut passt es ganz allgemein? Und ist aus dem anfänglichen Funken mehr geworden? Im besten Falle läuft es gut und schon zu Beginn gibt es keine gravierenden Probleme. Manchmal dauert es etwas, bis sich beide aufeinander eingestellt haben. Das ist vollkommen normal. Schwierig wird es allerdings, wenn es beispielsweise keine Vertrauensbasis gibt oder die persönlichen Vorstellungen einer Beziehung auseinander klaffen. Die folgenden Dinge sorgen schon in der Anfangsphase dafür, dass eher nichts Ernstes aus dem Dating wird.

Diese 3 Faktoren verhindern eine Beziehung

Anzeige

Anzeige

1. Unehrlichkeit / fehlende Kommunikation

Viele Menschen versuchen insbesondere in der Kennenlern-Phase von sich zu überzeugen. Da werden Dinge beschönigt oder gar verheimlicht. Das ist natürlich keine Basis für eine Beziehung. Gleiches gilt für die Kommunikation: Es ist wichtig, dass wir offen über uns, unsere Erwartungen, Bedürfnisse und Wünsche sprechen.

2. Keine Akzeptanz

Schon zu Beginn fallen dir Eigenschaften an der/dem anderen auf, die du am liebsten direkt ändern möchtest? Platz für jemand Neues im Leben zu machen, bedeutet auch, die Person so zu akzeptieren wie sie ist. Ansonsten ist schnell klar, dass es nicht passt. Schließlich haben wir alle es verdient, so geliebt zu werden, wie wir sind.

Anzeige

Anzeige

3. Fehlende Ernsthaftigkeit

Es ist vollkommen in Ordnung, wenn man noch während des Kennenlernens entscheidet, keine Beziehung zu wollen. Sollte dir aber tatsächlich mehr an deinem Date liegen, gib euch eine ehrliche Chance. Nebenbei noch zig andere Dates zu haben, steht einem ernsthaften Beziehungsanlauf definitiv im Weg.

Anzeige

Die besten Tipps fürs Kennenlernen

So individuell jeder Mensch ist, so unterschiedlich ist ebenso das Kennenlernen. Einige brauchen Zeit, um aufzutauen und ganz sie selbst sein zu können. Andere müssen sich erst an die Vorstellung gewöhnen, eventuell eine neue Beziehung einzugehen. Wiederum müssen andere zuerst an der Beziehung zu sich selbst arbeiten und Selbstliebe lernen, bevor sie über die erste Phase hinauskommen.

Tipps fürs Dating: