Persönlichkeitstest: Was ist der Weg zu deinem persönlichen Erfolg?

Das Wichtigste in Kürze Mentale Stärke ist ein wesentlicher Schlüssel zu deinem persönlichen Erfolg. Der Test verrät dir, ob deine mentale Stärke Rationalität oder Empathie ist.

Je nachdem, ob du ein sehr gefühlvoller oder ein sehr analytischer Mensch bist, ist deine rechte oder deine linke Gehirnhälfte ausgeprägter.

Erfahre, wie du deine mentale Stärke vollumfänglich ausnutzen kannst.

Anzeige

Für deinen persönlichen Erfolg ist mentale Stärke eine wichtige Komponente. Ein Teil dieser Fähigkeit ist angeboren, ein weiterer Teil im Laufe des Lebens erlernt. Unser Persönlichkeitstest verrät dir, worin deine mentale Stärke liegt und wie du sie optimieren kannst – um dein persönliches Glück dauerhaft zu finden!

Welches Tier siehst du als Erstes? Es zeigt deine mentale Stärke!

Der Persönlichkeitstest zeigt dir, worin deine mentale Stärke liegt. © Gui Athay

Anzeige

Anzeige

Du kannst einen Affen erkennen

Na, wer hängt denn da am Ast? Genau, das ist ein Affe! Wenn du dieses Tier als Erstes wahrgenommen hast, ist deine rechte Gehirnhälfte stärker ausgeprägt als deine linke. Das heißt, Kreativität, Intuition und Empathie zählen zu deinen Stärken. Auf dich können sich Freunde, Familie und Kolleg:innen verlassen. Du bist sehr gefühlvoll und spürst, wenn es anderen nicht gut geht. Dein Einfühlungsvermögen ist stark ausgeprägt und bringt dich deinen Mitmenschen schnell näher. Festgefahrene Situationen und Verhaltensweisen willst du nicht akzeptieren, sondern schaust gern über den Tellerrand hinaus und hast Spaß daran, Neues zu entdecken. Mit deiner kreativen Ader kannst du andere, aber auch dich selbst begeistern!

Tipp: Du neigst dazu, dich selbst manchmal hinten anzustellen – vergiss deine eigenen Gefühle und Probleme nicht, sie sind nämlich genauso wichtig wie die deiner Mitmenschen.

Wir haben einige interessante Persönlichkeitstests für dich:

Doch vergiss nicht: Jede Person hat viele unterschiedliche Facetten. Ein Persönlichkeitstest kann dir Anhaltspunkte zu deinem persönlichen Charakter und deiner Denkweise verraten. Doch die Tests können dir kein tiefgreifendes Bild zu deiner vielseitigen Persönlichkeit und Psyche geben. Denn dafür müssten viel mehr Faktoren berücksichtigt werden.

Du willst selbstbewusster werden? Wir haben die besten Tipps für dich. Hier erfährst du, wie du auf andere sofort sympathischer wirkst. Auch interessant: Diese Übungen helfen dir dabei, Selbstliebe zu lernen.

Du entdeckst zuerst einen Löwen

Tier gesucht, Löwe gefunden! Wenn du zuerst den Löwen siehst, ist deine linke Gehirnhälfte ausgeprägter, als deine rechte. Das bedeutet, du bist ein sehr rationaler Charakter und ein Organisations-Talent. Du steckst dir gerne ehrgeizige Ziele und setzt alles daran, diese zu verwirklichen. Du weißt, wie du das schaffen kannst! Dabei helfen dir analytisches Denken und eine sachliche Herangehensweise an die Dinge. Auch in stressigen Situationen bewahrst du einen kühlen Kopf. Von kleinen Rückschlägen lässt du dich nicht beeinflussen, sondern setzt noch mehr daran, deine Wünsche und Ziele in die Tat umzusetzen. Aufgeben ist für dich ein Fremdwort – und der Erfolg gibt dir recht!

Tipp: Du setzt dich und andere manchmal ganz schön unter Druck, um deine Ziele zu erreichen. Auch kleine Etappensiege dürfen gefeiert werden – manchmal gelingt man nur mit Ausdauer bis zum Ziel.