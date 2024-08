Plan B für die Liebe? So viele Menschen haben laut Studie einen Notfall-Partner

Eine Umfrage der britischen Zeitung "Daily Mail" unter 1.000 Frauen hat aufgedeckt, dass fast die Hälfte einen Ersatz-Mann in der Hinterhand hat. Einer, der dann ins Spiel kommt, wenn der aktuelle Partner disqualifiziert wurde. Woran liegt das?

Wer sind die Back-up-Partner:innen?

Wenn du dich jetzt von deinem Partner oder deiner Partnerin trennen würdest, gäbe es dann jemanden, mit dem du dich trösten könntest? Fällt dir direkt jemand ein? Falls ja, ist das dein Back-up-Plan. Es können Kolleg:innen oder die Jugendliebe sein, die immer dann vergeben waren, wenn du Single warst. Im Schnitt kennen die befragten Frauen ihren Plan B bereits seit etwa sieben Jahren. Charakteristisch ist, dass sie ihn "am Haken" haben. So gab jede fünfte Frau an, dass der Ersatz-Mann alles stehen und liegen lassen würde, wenn sie ihn darum bäte. Jede Zehnte konnte sogar berichten, dass der Mann ihr bereits seine Liebe gestanden habe.

Warum haben Menschen Ersatzpartner:innen?

Im Verlauf der Evolution hat der Mensch eine Vielzahl von Paarungsstrategien entwickelt, und der Plan-B-Partner könnte eine davon sein. Aus evolutionärer Sicht könnte es für heterosexuelle Frauen schlau sein, einen Ersatzpartner in der Hinterhand zu haben. Wenn der ursprüngliche Partner nicht mehr da ist, könnte es schwieriger sein, Kinder allein großzuziehen. Außerdem erhöht ein Zweit-Partner die Chance auf (weitere) Fortpflanzung.



Wie groß die Rolle der Evolution in diesem Fall wirklich ist, wissen wir nicht. Was jedoch für ihren Einfluss spricht, ist die Tatsache, dass jüngere Frauen (im fortpflanzungsfähigen Alter) viel häufiger Ersatz-Männer haben als ältere Frauen.



Naheliegender ist es jedoch, die Zufriedenheit mit der Beziehung einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Jemand, der in seiner Beziehung unglücklich ist, sucht tendenziell nach Alternativen. Tatsächlich legen Studien nahe, dass sich Frauen, die mit ihrer Partnerschaft haderten, eine Art Absicherung wünschten.

Ist es unmoralisch, einen Plan B zu haben?

Laut Umfrage bezweifelt immerhin ein Drittel aller Frauen, dass mit ihrem Partner in petto jemals etwas laufen wird. Aber eine von sechs denkt zumindest darüber nach, etwas mit ihm anzufangen.

Ob es dir und deiner Beziehung guttut, einen Plan B zu haben, entscheidest du. Vielleicht bewirkt es, dass du dich wertgeschätzt und begehrt fühlst. Aber es kann deine aktuelle Beziehung auch negativ beeinflussen und verhindern, dass du dich ganz darauf einlassen kannst. Unmoralisch wird es, wenn du den oder die Alternativ-Partner:in bewusst hinhältst, aber immer gerade so viel Hoffnung machst, dass er oder sie verfügbar bleibt. Beim Dating nennt man diese Hinhaltetaktik Breadcrumbing. So verhinderst du, dass er oder sie eine andere Liebe findet. Und das ist nicht fair.