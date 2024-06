Sternzeichen Steinbock: Typische Stärken und Schwächen des Erdzeichens

Hier liest du alles über das Sternzeichen Steinbock, was für Frauen mit dem Sternzeichen Steinbock typisch ist und welche Merkmale für Steinbock-Männer charakteristisch sind. Worauf es Steinbock-Geborenen in der Liebe ankommt, welche Jobs zu ihnen passen und was sie auszeichnet.

Sternzeichen Steinbock - Datum, typische Eigenschaften, alle Infos

Zum Sternzeichen Steinbock zählt, wer zwischen dem 22. Dezember und 20. Januar geboren ist. Steinbock-Geborene sind typischerweise große Realisten, denen man nichts vormachen kann. Sie haben eine eher ruhige Art und stehen nicht so gern im Rampenlicht. Das Element des Steinbocks ist die Erde und Ausdruck seiner Bodenständigkeit, sein herrschender Planet ist der Saturn.

Das astrologische Symbol des Steinbocks zeigt eine Kombination aus den Hörnern einer Ziege und einem Fischschwanz.

Was der Steinbock gar nicht mag? Wenn herumgetrödelt wird oder etwas unstrukturiert abläuft, da reagiert er schnell genervt. Die Dinge einfach mal auf sich zukommen lassen oder in Tagträumereien schwelgen sind dem Steinbock vollkommen fremd. Er braucht klare Strukturen und Ansagen.

Wer mit dem Aszendenten Steinbock geboren wurde, möchte beruflich viel erreichen und ist bereit dafür hart zu arbeiten. Seine Gefühle behält der Aszendent Steinbock lieber für sich, den Verstand zieht er nämlich seinen Emotionen vor.

Typische Eigenschaften für Steinböcke

Allen zwölf Tierkreiszeichen werden in der Astrologie bestimmte Eigenschaften nachgesagt. Je nachdem, an welchem Datum du geboren bist, sind also bestimmte Charakterzüge typisch für dich. Natürlich können diese Merkmale unterschiedlich stark ausgeprägt sein und es gibt viele weitere Faktoren, die dein Wesen beeinflussen, aber gewisse Tendenzen und Verhaltensweisen lassen sich trotzdem für dein Sternzeichen festlegen.

Positive Eigenschaften und Stärken

Steinböcke gelten als verlässlich und rational. In Krisensituationen bewahren sie meist einen kühlen Kopf und gehen unbeirrt ihren Weg. Furchtlosigkeit und Ausdauer sind typische Eigenschaften des Sternzeichens Steinbock. Der Steinbock beißt sich einfach durch, bis er sein Ziel erreicht hat.

Was ihm dabei ungemein hilft? Seine extreme Selbstdisziplin. Sowohl im Privaten als auch im Job kommt er nur selten von seinem Weg ab oder lässt sich aufhalten. Unnötige Zeit verstreichen lassen oder trödeln kommen ihm gar nicht in den Sinn.

Steinböcke haben zudem einen großen Realitätssinn. Sie glauben nur, was sie sehen und sind äußerst pragmatisch.

Als Freund kann man sich immer auf den Steinbock verlassen, in Freundschaften ist er hilfsbereit und loyal und bereit, für seine Lieben zu kämpfen. Vor allem zu emotionalen Menschen passt seine rationale Art, denn er beurteilt Erlebnisse und Entscheidungen sachlich und gibt neutrale Ratschläge.

Negative Eigenschaften und Schwächen

Sicher hast du schonmal gehört, dass Steinbock-Geborene kompliziert sein können oder gar schwierige Menschen sind? Wie jedes Sternzeichen haben auch Steinböcke Schwächen oder Charaktereigenschaften, die nicht bei jedem super ankommen. Bekannt sind Steinböcke nämlich auch für ihre Sturheit. Die kann andere durchaus nerven, denn der Steinbock gibt nur selten nach.

Was noch zu den Schwächen des Sternzeichens Steinbock gehört? Er zeigt sein Inneres nicht gern und versteckt sich lieber hinter einer Fassade, das lässt Steinböcke auf manche Menschen kühl und unnahbar wirken.

Steinböcke lieben Regeln und weisen andere gerne darauf hin, wenn sie die nicht einhalten. Das ist aber nicht böse gemeint, sondern ihrem ausgeprägten Pflichtbewusstsein geschuldet. Regeln sind laut Steinbock-Geborenen nunmal dazu da, befolgt zu werden.

Auch die Sparsamkeit ist bei einigen Steinböcken sehr ausgeprägt und verstärkt sich meist noch mit den Jahren. Steinböcke sollten aufpassen, nicht geizig zu werden.

Steinbock Mann: Welche Eigenschaften sind typisch?

Steinbock-Männer sind klassische Karrieretypen. © IMAGO/Westend61

Steinbock-Männer sind oft beruflich sehr erfolgreich, privat dagegen schüchtern und zurückhaltend. Gefühle zu zeigen ist nicht ihr Ding, trotzdem wünschen sie sich eine Partnerin oder einen Partner fürs Leben. Da sie viel Zeit im Büro verbringen, verlieben sie sich oft in Kolleginnen oder Kollegen. Hat der Steinbock die große Liebe gefunden, gibt es daran nichts mehr zu rütteln. Sein Entschluss steht fest, man kann sich darauf verlassen, dass der Steinbock-Mann für diese Beziehung kämpfen wird.

Steinbock Frau: Welche Eigenschaften sind typisch?

Die Steinbock-Frau steht auf eigenen Beinen und hat einen starken Charakter. Unbekanntem gegenüber verhält sich sie meist kritisch und es fällt ihr schwer, sich auf jemanden einzulassen. Mit Romantik und Schwärmereien kann sie wenig anfangen. Sie wünscht sich eine stabile Beziehung, die auch Krisen stand hält und ist eine treue und verlässliche Partnerin.

Zudem ist sie häuslich und macht es sich gerne gemütlich. Spontan verreisen oder unter der Woche um die Häuser ziehen, das ist nichts für die Steinbock-Frau.

Liebe: Welche Partner passen zum Sternzeichen Steinbock?

Steinböcke sind trotz ihrer introvertierten Art Beziehungstypen und für eine Ehe auf Dauer gemacht. Doch bis sie ihr Herz öffnen, kann es dauern. Verehrer oder Verehrerinnen brauchen Geduld und sollten dem Steinbock seinen Freiraum lassen, wenn sie Erfolg haben wollen.

Ehrlichkeit, Bodenständigkeit und eine Kommunikation auf Augenhöhe sind dem Steinbock wichtig, nicht nur in der Liebe.

Ein ebenso ruhiger Partner oder eine Partnerin mit nicht zu viel Temperament passen perfekt zum Steinbock. Wer dazu noch eine Prise Lebensfreude hat, kann dem Steinbock helfen, seinen Realismus ein wenig abzulegen und mit etwas mehr Leichtigkeit durchs Leben zu gehen.

Bei Steinböcken ist die Wohnung oft klar strukturiert und aufgeräumt. © IMAGO/Westend61

Was man wissen muss: Steinböcken ist Kontrolle und Ordnung extrem wichtig, das gilt auch für das Zusammenleben. Chaos und herumliegende Dinge können also zu Streitigkeiten führen.

Mit dem Stier hat der Steinbock gute Chancen auf eine glückliche Partnerschaft. Beide sind zielstrebig, bereit viel zu arbeiten und auf finanzielle Sicherheit konzentriert. Auch mit dem Skorpion herrscht bei vielen Dingen Einigkeit und einer langjährigen Beziehung steht laut den Sternen nichts im Weg. Gleiche Vorstellungen von Zusammenleben, der Liebe und Zielen in der Zukunft teilt der Steinbock mit der Jungfrau, ebenfalls ein Erdzeichen. Die beiden können ein unschlagbares Duo bilden.

Du willst noch genauer wissen, welches Sternzeichen zum Steinbock passt? Dann lies doch unser Partner-Horoskop mit weiteren Tipps für die Liebe!

Welche Besonderheit macht das Sternzeichen Steinbock aus?

Der Ehrgeiz von Steinböcken ist bewundernswert. Es gibt so gut wie nichts, was sie von ihrem Weg abbringt. Rückschläge spornen sie sogar noch an.

Gesundheit: Was tut dem Sternzeichen Steinbock gut?

Sein Perfektionismus und sein Wille, ständig die beste Leistung zu bringen, können den Steinbock schonmal seine Gesundheit vergessen lassen. Typisch für Steinbock-Geborene sind verengte Gefäße in Verbindung mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auch Rückenschmerzen kommen häufig vor, wenn sich Steinböcke zu sehr auf etwas versteifen oder sich zu viel aufhalsen.

Bewegung an der frischen Luft und regelmäßige Entspannungsübungen halten Steinböcke körperlich und mental fit.

Karriere: Ideale Berufe für das Sternzeichen Steinbock

Steinbock-Geborene wollen hoch hinaus und sind klassische Karrieremenschen. Mit Ausdauer und hartem Einsatz klettern sie immer weiter nach oben und sind meist nur zufrieden, wenn sie ihre selbst gesteckten, hohen Ziele erreichen. Für ihren Beruf viel zu opfern ist für Steinböcke selbstverständlich, es macht ihnen auch nichts aus, Verantwortung zu übernehmen. Das Schöne dabei: Sie stellen sich dabei nicht selbst in den Mittelpunkt, sondern ihr Erfolg gelingt ihnen dank Disziplin und Zurückhaltung.

Alle Berufe, in denen Genauigkeit und Durchsetzungsvermögen gefragt sind, passen perfekt zum Steinbock – wie etwa Vermögensverwalter, Abteilungsleiter oder Anwalt.

Freizeitbeschäftigungen für das Sternzeichen Steinbock

Mit einem Steinbock wirst du zwar nicht um die Häuser ziehen, kannst mit ihm aber eine schöne Zeit zu Hause verbringen und stundenlang quatschen. © imago images / Westend61

Laute und wilde Partys feiern - da macht der Steinbock schnell die Biege. Er ist lieber zu Hause und verbringt Zeit mit der Partnerin oder dem Partner oder wenigen Freunden. In tiefsinnigen Gesprächen findet er Erfüllung.

Da er Chaos hasst, ist der Steinbock oft damit beschäftigt, Ordnung zu halten. Seine Wohnung richtet er meist minimalistisch ein und verzichtet auf jegliche Schnörkel und unnötige Deko.

