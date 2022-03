Oscars 2022: Möglicher Auftritt vom ukrainischem Präsidenten Wolodymyr Selenskyj

In der “Drew Barrymore Show” gab Amy Schumer preis, dass sie gerne Wolodymyr Selenskyj live per Video zuschalten möchte – zumindest, wenn es nach ihr ginge. So hätte er die Möglichkeit, vor einem Millionenpublikum über das Geschehen und die russischen Angriffe in der Ukraine zu sprechen.

“Ich habe vorgeschlagen, Selenskyj per Satellit, in einer Aufzeichnung oder irgendwie zuzuschalten, weil einfach so viele Menschen die Oscars schauen“, erklärte Schumer. Des Weiteren betonte sie, dass sie sich im Klaren darüber sei, dass Menschen an so einem Abend, bei so einer Veranstaltung, abschalten wollen. Politische Aktionen seien dennoch weiterhin wichtig und sie sehe kein Problem darin, Unterhaltung mit Politik temporär zu vermischen: “Ich denke, es wäre eine großartige Gelegenheit, zumindest ein paar Dinge zu kommentieren.”

Auftritt von Wolodymyr Selenskyj bei den Oscars: Das sagt die Acadamy

Gemeinsam mit ihren Kolleginnen Regina Hall und Wanda Sykes, führt Schumer das Publikum und die Gäste bei den Oscars 2022 durch den Abend. Ihre Pläne habe sie auch schon mit den Produzenten geteilt. Wie genau die bei der Academy angekommen sind, verrät sie jedoch nicht. Einziger Hinweis ihrerseits: “Es gibt auf jeden Fall Druck, eine Show à la 'das ist eine Auszeit, lasst die Leute die Realität nur für diese Nacht vergessen' zu machen.”

Das deutet nicht unbedingt darauf hin, dass es wirklich zu einer Live-Schalte vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kommen wird. Wie wir aber schon aus den vergangenen Jahren der Academy Awards lernen konnten, sind diese Abende immer für die ein oder andere Überraschung gut und insbesondere politischer Aktivismus ist wichtiger denn je. Komikerin Amy Schumer ist generell dafür bekannt, ihre Popularität für ernste sowie politische Botschaften zu nutzen.