The Voice of Germany

Claudia Emmanuela Santoso: "I Have Nothing"

Claudia war in den Blind Auditions ein 4er Buzzer. Alice ist nach wie vor gerührt, dass Claudia sich für sie als Coach entschieden hat. Im Finale performt Claudia nun "I Have Nothing" von Whitney Houston. Ein grandioser Auftritt und am Ende sind alle sprachlos und haben "nothing to say"…